Parece que Zinedine Zidane já começou a descobrir a versão que deseja de Rayan Cherki, depois de conceder ao jogador do Manchester City um novo papel no meio-campo da seleção francesa, levando o atleta a apresentar diante da Turquia uma de suas partidas mais convincentes desde que se juntou às fileiras dos Bleus.

De acordo com o site francês "Foot Mercato", Cherki se apresentou de forma diferente sob o comando de Zidane, após ser posicionado no coração do meio-campo no esquema 4-3-3, na sequência da atuação decepcionante que teve na Copa do Mundo de 2026.

Cherki apresentou diante da Turquia uma atuação equilibrada, pois não se limitou a contribuir na criação do perigo ofensivo, mas também demonstrou notável atividade na recuperação da bola, com um evidente compromisso com sua posição dentro de campo, sem se sobrepor às movimentações de Ousmane Dembélé ou Michael Olise.

Essa atuação chamou a atenção de Zidane, que falou com admiração sobre as capacidades do jogador durante uma entrevista exclusiva ao canal "Téléfoot". Zidane disse: "É um jogador multifuncional e capaz de atuar em qualquer posição. Acredito que é isso que quero dele agora, e confio na sua capacidade para fazer isso".









E acrescentou: "Sabemos o que ele consegue fazer com a bola, e também sem ela, e nessa posição ele também pode defender. Cumpriu seu papel de forma excelente e participou tanto do trabalho defensivo quanto do ofensivo. É uma posição na qual eu o valorizo muito".

Dessa forma, parece que Zidane encontrou para Cherki um novo papel que pode lhe conceder um espaço maior de influência com a seleção francesa, aproveitando suas capacidades técnicas em conjunto com o compromisso com as tarefas defensivas exigidas por sua nova posição.