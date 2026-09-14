A polêmica e a troca de declarações entre Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid, e Ousmane Dembélé, astro do Paris Saint-Germain, dominaram a imprensa francesa recentemente.

Mbappé declarou recentemente, ao falar sobre a Bola de Ouro: "Dembélé sempre foi visto como um jogador talentoso. Já eu, sempre fui considerado o jogador escolhido. Cheguei ao topo diretamente e ainda jovem. Ele teve uma trajetória diferente, por causa das lesões, mas conseguiu compensar isso muito bem".

Dembélé respondeu a Mbappé após a vitória do Paris Saint-Germain por 1 a 0 sobre o Brest, dizendo: "Sempre fui assim. Sempre me sentei no fundo da sala e trabalhei duro. Ao longo de toda a minha carreira, não disse uma única palavra, apenas trabalhei".

E acrescentou: "Nunca fui o jogador escolhido, trabalhei duro e fui recompensado em um ano excelente com o Paris. Este ano veremos (a situação na Bola de Ouro), estou acompanhando o assunto sem pressão. Vamos ver".

Segundo a rádio francesa "Monte Carlo", Mbappé e Dembélé terão uma conversa direta para esclarecer as coisas, sob o comando do técnico Zinédine Zidane, durante a próxima convocação da seleção da França, marcada para o fim deste mês.

O jornal francês "L'Équipe" já havia relatado que Kylian Mbappé também foi surpreendido pelas declarações de Ousmane Dembélé, no último domingo, mas não pretende responder publicamente.

O jornal francês apontou que esta não é a primeira vez que Ousmane Dembélé se sente incomodado com declarações feitas por Kylian Mbappé.

E explicou que Dembélé já havia ficado aborrecido com algumas declarações públicas feitas por Mbappé em várias ocasiões nos últimos anos.

O "L'Équipe" relatou que Dembélé, que conhece Mbappé melhor do que ninguém, mas não é ingênuo, sempre optou por manter silêncio publicamente diante das declarações de Kylian.



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