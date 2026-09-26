Após 20 anos desde sua última aparição com a camisa da seleção francesa, Zinedine Zidane voltou a viver o clima dos Bleus novamente, mas desta vez do banco de treinador. E enquanto todos se preparavam para o início do hino nacional francês, "La Marseillaise", antes do confronto contra a Turquia, Zidane esteve ausente no seu começo, em uma cena que chamou a atenção.

Zidane esclareceu, durante a coletiva de imprensa após a partida, que o motivo se deve ao protocolo, que ocorreu mais rápido do que o esperado, dizendo: "Infelizmente, sim. O protocolo foi mais rápido do que o esperado, e me atrasei um pouco para chegar. Eu teria preferido estar presente desde o início".

O confronto entre Turquia e França, que terminou com a vitória dos Bleus por um a zero, foi o primeiro de Zidane à frente da comissão técnica da seleção francesa, retornando ao clima da seleção após uma ausência que durou duas décadas, desde a final da Copa do Mundo de 2006 contra a Itália.

A vitória de Zidane não foi apenas um começo bem-sucedido em sua trajetória como treinador da França, mas carregou também um significado histórico, ao se tornar o primeiro técnico da seleção francesa a conquistar a vitória em sua primeira partida desde Aimé Jacquet.









Jacquet havia iniciado sua missão com os Bleus com a vitória sobre a Itália (1 a 0) em Nápoles, no dia 16 de fevereiro de 1994, com um gol assinado por Youri Djorkaeff.

Desde o início da era Jacquet até a chegada de Zidane, cinco treinadores comandaram a seleção francesa, sem que nenhum deles conseguisse alcançar a vitória em sua primeira partida, antes de Zidane quebrar essa sequência com uma preciosa vitória sobre a Turquia.