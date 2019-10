Zidane explica problema curioso que tirou Courtois no intervalo contra o Brugge

Apesar do problema enfrentado pelo goleiro, o treinador do Real Madrid deixou escapar uma crítica sobre sua exibição na Liga dos Campeões

Thibaut Courtois teve uma noite para se esquecer nesta terça-feira (01). O belga sofreu dois gols para o Clube Brugge, na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, foi vaiado pelos torcedores e sequer voltou a campo depois do intervalo.

O motivo oficial da substituição, contudo, não foi a exibição do goleiro, cuja chegada acabou decretando a saída do costarriquenho Keylor Navas – que havia sido tricampeão europeu com os Blancos. Courtois deixou a partida por causa de problemas estomacais. Inclusive, de acordo com informações do jornal Marca, da , o goleiro deixou o estádio sem conseguir nem mesmo guiar o seu automóvel. Quem o levou embora foi seu pai.

“Courtois não estava bem e não podíamos continuar. Eu não estou preocupado com a forma de Courtois ou qualquer coisa”, disse. Entretanto, em sua resposta seguinte Zidane deixou escapar que tem suas críticas quanto a atuação do arqueiro nos 45 minutos iniciais: “na primeira parte, podemos culpar o Thibaut, mas fomos todos (os culpados), eu mais do que todos”, sacramentou.

Areola entrou no decorrer da partida e não deu sustos. No final das contas, o Real Madrid conseguiu reagir para 2 a 2. Apesar do resultado, após duas partidas os Blancos começam a temporada europeia com a sua pior campanha na era moderna da .