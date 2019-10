Sombra de Vinícius Jr cresce sobre Hazard, que segue em baixa no Real Madrid

O brasileiro entrou, arriscou dribles e acabou ocasionando o lance que garantiu o empate contra o Brugge, pela Liga dos Campeões

Eden Hazard segue decepcionando neste seu início de caminhada no Real Madrid. Nesta terça-feira (01), contra o , o belga conseguiu pela primeira vez ficar em campo do apito inicial até o final. A chamada ‘minutagem’ ajuda a explicar por que o camisa 7 conseguiu participar mais vezes do que antes, especialmente no número de passes e finalizações. Mas quando olhamos o placar de 2 a 2, em pleno Santiago Bernabéu, o roteiro volta a depor contra a contratação de 100 milhões de euros.

A tão exaltada solidez defensiva vista nos últimos jogos ruiu no primeiro tempo, com Dennis aproveitando falhas do time de Zidane para abrir, com finalizações pra lá de atabalhoadas, uma vantagem de 2 a 0 para os visitantes. O empate madridista aconteceu apenas nos últimos minutos, de forma dramática. No início da etapa derradeira, no limite do impedimento e da polêmica, Sergio Ramos diminuiu de cabeça e, aos 85’, Casemiro, também em jogada de bola aérea, garantiu um ponto que só não foi tão vergonhoso porque o cenário anterior já era ruim. Hazard não teve nenhum tipo de participação nos lances que evitaram o vexame dos Blancos.

Um dado que mostra o quão Hazard ainda parece longe dos 100% que ele próprio disse estar perto, está na exibição de Vinícius Júnior. O brasileiro começou no banco e foi a última substituição feita por Zidane. A entrada do camisa 25 fez o ânimo dos torcedores crescer ainda mais, na ânsia de fugir da derrota. Por quê? Participação e ousadia. O garoto de 19 pisou no gramado com a missão de melhorar a qualidade nas chances da equipe, e buscou, ele mesmo, criar estes espaços através de dribles.

Vinícius trocou apenas sete passes, o menos número dentre os jogadores madridistas, mas arriscou cinco dribles, o maior número dentre os jogadores madridistas. Quatro destas tentativas aconteceram na ponta-esquerda, o lugar-cativo de Hazard, inclusive o único drible certeiro. Foi por ali que o brasileiro também conseguiu criar uma chance de gol. Em pouco mais de 90 minutos, Hazard arriscou três finalizações e só uma tomou a direção da meta, mas também criou apenas uma oportunidade.

Hazard não decidiu, e mais uma vez é tema de críticas. Vinícius não fez um bom jogo, assim como todo o , mas foi decisivo no lance do empate. A falta sofrida no meio-campo não rendeu apenas a expulsão do meio-campista Ruud Vormer, como também resultou no empate.

O jovem revelado pelo já atuou nas duas pontas, mas sente-se mais confortável pela esquerda. Foi por ali que, na temporada passada, virou xodó e sensação madridista até sofrer uma lesão antes da eliminação para o ser sacramentada. Foi por ali onde, apesar de ter entrado para atuar na ponta-direita, sentiu-se mais confortável para fazer o que era preciso, e o que a principal contratação do clube na temporada não conseguiu fazer: arriscar.

“Fez a diferença”, disse o treinador do Brugge, Philippe Clement, sobre a expulsão de seu jogador.

Hazard seguirá titular no Real Madrid, e continuará na ponta-esquerda. Afinal de contas, é mais experiente do que Vinícius e sempre rendeu o seu melhor naquela porção do campo. Mas em meio ao seu péssimo início dentro do Bernabéu, se a sombra de Vinícius ao menos não crescer em relação ao belga, Zidane estará cometendo um erro.