Zidane confirma a má notícia sobre Mbappé: ele vai voltar para Madri!

A seleção francesa conquistou uma vitória difícil sobre a Turquia por 1 a 0, no primeiro jogo de Zinedine Zidane à frente da comissão técnica dos "Bleus" na Liga das Nações da Europa, mas o triunfo veio à custa de seu capitão Kylian Mbappé, que sofreu uma lesão no joelho e foi obrigado a deixar o campo antes de completar uma hora de jogo.

Mbappé marcou o único gol da partida, antes de se lesionar durante o mesmo lance, em um doloroso paradoxo para o capitão da seleção francesa.

O atacante do Real Madrid tentou permanecer em campo depois disso, mas não conseguiu continuar jogando, caindo com dores enquanto se dirigia ao vestiário.

Após a partida, Zidane confirmou que Mbappé deixará a concentração da seleção e retornará a Madri, depois de a comissão técnica ter decidido não arriscar sua participação.

O técnico francês disse ao canal "TF1" que a situação de seu capitão "não é boa", explicando que ele sofre de uma hiperextensão no joelho, e que os exames médicos determinarão a natureza da lesão com mais precisão.

Por sua vez, a Federação Francesa de Futebol anunciou que Mbappé sofre de uma lesão no tendão, o que o impedirá de participar com a seleção durante o período restante da data Fifa.

Dessa forma, o capitão da França desfalcará o confronto contra a Itália, marcado para sexta-feira no Stade de France, e também não participará da viagem da seleção à Bélgica nem da partida contra a seleção belga na segunda-feira seguinte.

A Federação Francesa desejou uma rápida recuperação a Mbappé, expressando a esperança de seu retorno rápido aos gramados.