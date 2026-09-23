Zidane aplica a lei do Real Madrid com a França: qual é a situação de Mbappé?

Zinédine Zidane, novo treinador da seleção da França, definiu a hierarquia dos capitães dos "Bleus" em uma de suas primeiras decisões importantes desde que assumiu o comando, ao escolher quatro jogadores de acordo com o critério de antiguidade no uso da camisa da seleção.

Como era esperado, Kylian Mbappé manteve a braçadeira de capitão, enquanto Ousmane Dembélé ficou como vice-capitão, seguido por Adrien Rabiot na terceira posição e Jules Koundé em quarto lugar na hierarquia de capitães, segundo publicou a rede francesa RMC .

A escolha do quarteto se baseia principalmente no número de partidas internacionais, já que Mbappé disputou 106 jogos pela seleção francesa, contra 67 de Dembélé, 66 de Rabiot e 56 de Koundé.

A lei do Real Madrid

Didier Deschamps, ex-treinador da seleção da França, havia mantido a braçadeira de capitão com Mbappé desde que o nomeou capitão em 2023, sem estabelecer uma hierarquia fixa e clara para os demais capitães.

Durante as ausências de Mbappé ou suas saídas de partidas, a braçadeira de capitão foi usada por Mike Maignan, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté e Lucas Digne, sem uma sequência definida e fixa entre eles.

A decisão de Zidane também reflete um princípio tradicionalmente associado ao futebol espanhol, e especialmente ao Real Madrid, onde a antiguidade dentro do vestiário desempenha um papel importante na definição dos capitães da equipe, uma regra que o treinador francês conhece bem em virtude de sua longa experiência com o clube merengue.

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Conversa reservada com Mbappé antes de se juntar à seleção

A rede RMC revelou que Zidane teve uma conversa com Mbappé antes do início de sua primeira convocação com a seleção francesa, na qual abordaram diversos assuntos, entre eles a posição do jogador em campo.

O capitão da seleção francesa já sabia de antemão que manteria a braçadeira de capitão na era Zidane, diante do desejo do novo treinador de estabelecer bases claras dentro do grupo e definir os papéis de seus atletas desde o início.

A escolha dos quatro capitães figura como uma das principais primeiras decisões na era Zidane, com Mbappé permanecendo no topo da pirâmide, Dembélé assumindo o papel de vice-capitão, seguido por Rabiot e Koundé no restante da hierarquia de capitães.

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