Zico sobre Neymar no Flamengo: 'a estrutura do clube ajuda bastante'

De acordo com o ídolo, a estrutura do rubro-negro poderia ser uma "carta na manga" para o clube tentar trazer o brasileiro

Um dos principais craques da história do futebol, Zico consagrou a camisa 10 do Flamengo . Aproximadamente 30 anos depois, Neymar, maior nome brasileiro da atualidade, é o sonho de consumo dos rubro-negros para seguir os passos do idolo.

Ainda que irreal no momento, dado os altíssimos valores recebidos pelo craque no e o seu mercado na Europa, muito se fala sobre um possível retorno do ex-jogador do ao no futuro. E não é segredo para ninguém que o clube carioca é um dos que almeja contar com o atacante.

Para Zico, a estrutura do , reformulada nos últimos anos, poderia ajudar o clube a trazer Neymar em um futuro nem tão distante.

"O Neymar já sentiu isso [o carinho do Maracanã] na pele no Jogo das Estrelas . Ele se divertiu bastante, gostou bastante. A estrutura que o Flamengo montou para fornecer aos profissionais, com salários em dia, ajuda bastante. Já estive em CTs de times como , , PSG, e o Flamengo não deve nada para nenhum deles em relação a CT." afirmou o ídolo em uma entrevista exclusiva concedida no Instagram da Goal .

Jogo das Estrelas: Neymar e Marinho brilham e Zico faz lobby por dupla no Flamengo https://t.co/mkqRMRH9Mu pic.twitter.com/5AmKRROVdI — Goal Brasil (@GoalBR) December 29, 2016

Hoje, o rubro-negro já conta com vários atletas reconhecidos internacionalmente: Filipe Luís, Rafinha, Diego, Diego Alves e Gerson são apenas alguns dos jogadores que fazem parte do elenco do Flamengo, tiveram carreira de sucesso no Velho Continente e, segundo Zico, "não pensaram duas vezes em vir para o clube."

Ainda de acordo com o craque, acabou-se o tempo de caos generalizado na diretoria do clube, da famosa frase de Vampeta, "eu finjo que jogo e o Flamengo finge que paga". Agora, ninguém segura.

Se vai ser com Neymar ou não, só o tempo dirá. O que realmente fica é que, depois de tantos anos conturbados, o Flamengo parece estar, de vez, com a casa arrumada. E o céu é o limite.