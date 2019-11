No Flamengo, Filipe Luís enterra de vez o mito de ser “mais defensivo”

O lateral-esquerdo do time treinado por Jorge Jesus nunca foi tão maestro ao longo de sua carreira

“Filipe Luís é um lateral mais defensivo”. Você provavelmente já escutou em algum momento esta frase, tão verdadeira quanto o mito da “Terra Plana”.

A confusão era provavelmente causada por dois fatores especiais: a comparação com Marcelo, jogador do que de fato acostumou-se ao longo de sua carreira a apoiar muito mais do que defender; e ao estilo de jogo mais defensivo do , clube em que Filipe fez história.

Mas mesmo na equipe treinada por Diego Simeone Filipe conseguia equilibrar, quase à perfeição, as suas ações entre defesa e ataque. Bastava apenas ver mais jogos do Atleti (ou também Deportivo La Coruña e ) para perceber.

Na temporada 2016-17, por exemplo, o brasileiro só não deu mais assistências do que Griezmann (12), Ángel Correa e Koke (10, cada). Foram sete passes para gols, além de também ter sido, naquele ano, e ao longo de sua passagem pelo Atleti, um dos principais criadores de oportunidades no ataque.

A ironia é que, apenas agora no , muitos passaram a notar a habilidade que Filipe tem para construir jogadas de ataque. Curiosamente, o lateral-esquerdo de 34 anos ainda não fez gol ou deu assistência após 17 partidas. Mas sua participação criativa é inquestionável.

O último exemplo foi o segundo gol rubro-negro na vitória por 3 a 1 sobre o , quando Filipe, de trivela, deixou Gabigol em condições de servir Bruno Henrique. Um dos primeiros foi justamente contra o , adversário do Fla nesta quarta (13).

No duelo válido pelo primeiro turno, um desarme seguido de passe originou o segundo gol de sua equipe na goleada por 4 a 1.

Filipe Luís tem desfilado o seu grande talento pelos gramados do . Em toda a sua carreira, ele jamais havia tido tamanho aproveitamento nos passes trocados no campo de ataque.

Segundo dados da Opta Sports, Filipe Luís acertou 84.8% dos passes dados no campo adversário. Dentre os passes que terminam no terço final, já mais próximo da área do oponente, o acerto é de 83.8%.

Peça fundamental tanto na defesa, onde também segue com destaque na equipe treinada por Jorge Jesus, quanto nas transições e ataque, Filipe Luís está longe de ser “um lateral mais defensivo”. É um lateral completo em um time que faz ótimo uso de seus laterais, e nunca foi tão maestro em toda a sua carreira.