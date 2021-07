Zenit sinaliza 25 milhões de euros por Matheus Cunha, da seleção olímpica

Matheus Cunha é o atacante titular da seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, tendo atuado praticamente em todas as partidas do Pré-Olímpico

O Zenit, da Rússia, pretende desembolsar 25 milhões de euros (cerca de 155 milhões de reais) pelo atacante Matheus Cunha, titular da seleção brasileira olímpica e jogador do Hertha Berlim, da Alemanha.

O atleta, no entanto, demonstrou preferência para ser negociado para outros centro da Europa. O atacante gostaria de se transferir para o mercado da Espanha ou da Inglaterra, mas a possibilidade de se transferir para o Zenit, da Rússia, não está descartada.

O Zenit havia sinalizado ao clube alemão que estaria disposto a pagar essa quantia pelo brasileiro. Porém, o clube não chegou a confirmar de fato a proposta pelo jogador. Matheus Cunha assinou seu contrato com o Hertha Berlim por cinco temporadas, ainda em 2020. O atacante se destacou no Leipzig, também da Alemanha, até despertar o interesse do Hertha.

Zenit sinaliza pagar 25 MM euros por Matheus Cunha, atacante do Hertha Berlin (Alemanha) e da seleção olímpica brasileira.

Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Egito, Matheus Cunha tem contrato até junho de 2025 e se transferiu ano passado@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) July 31, 2021

Com apenas 22 anos, ele marcou 16 gols nesse período que esteve com a seleção olímpica, inclusive foi resposável pelo gol que garantiu o Brasil na semifinal dos Jogos.

O brasileiro foi formado nas categorias de base do Coritiba, no entanto, nunca atuou pelo time profissional.

O atacante foi vendido ao Sion, da Suíça, clube no qual se destacou pelos gols marcados, rapidamente despertou o interesse de outros clubes da Europa, mas se transferiu para o Leipzig até chegar ao Hertha Berlim. Pelo clube alemão, ele atuou em 39 jogos e marcou 13 gols.