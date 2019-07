Zenit bate o Borussia Dortmund e fecha a contratação de Malcom

Russos acertam a chegada do atacante do Barcelona por 40 milhões de euros, com mais 5 milhões de euros variáveis

O acertou nesta quarta-feira a contratação de Malcom. A Goal apurou que o clube russo vai desembolsar 40 milhões de euros (R$ 169 milhões) de imediato ao , tendo acordado ainda mais 5 milhões de euros (R$ 21 milhões) variáveis (bônus por metas atingidas).

Para garantir a chegada do jovem atacante, os russos precisaram bater a forte concorrência do Borussia Dortmund, que, por sua vez, perdeu força na disputa porque não estava negociando diretamente com o representante oficial do ex-corintiano.

Malcom, recorde-se, é agenciado há anos por Fernando Garcia, da Elenko Sports, que discutiu a negociação com o Zenit juntamente com um agente italiano. Já o Dortmund estava conversando com a dupla Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci, algo que não foi visto com bons olhos por Garcia, principalmente por causa da divisão no pagamento do valor da comissão.

Outro fator determinante para o atacante de 22 anos optar pelo Zenit foi o novo salário: aproximadamente 6,5 milhões de euros (R$ 27,5 milhões) por temporada. No Barça, ganhava 4 milhões de euros (R$ 17 milhões).