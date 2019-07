Futuro de Malcom está nas mãos de disputa de agentes influentes

Borussia Dortmund e Zenit querem contratar o atacante do Barcelona, mas cada um deles trata com um empresário diferente

Na lista de jogadores negociáveis do , Malcom é alvo de uma forte disputa nos bastidores entre e , sendo que cada um dos interessados está negociando com um empresário diferente. A Goal sabe que os alemães conversam diretamente com Giuliano Bertolucci, por meio do sócio Kia Joorabchian, enquanto os russos tratam com um agente italiano, com aprovação de Fernando Garcia.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Garcia, responsável pela Elenko Sports, há anos é o representante oficial do atacante brasileiro, por isso não vê vantagem num acordo com o Dortmund, visto que teria de dividir quase que de forma igual o valor da comissão da transferência com Bertolucci e Kia.

No caso do Zenit, apesar de lidar com intermediário, Fernando Garcia sabe que vai ficar com a maior parte dos recursos por trás da negociação. Além disso, o clube russo oferece um salário mais vantajoso para Malcom: cerca de 6,5 milhões de euros por temporada (R$ 27,5 milhões) - hoje ganha aproximadamente 4 milhões de euros (R$ 17 milhões).

Com o aval do treinador Ernesto Valverde, o Barça quer vender o ex-corintiano por pelo menos 40 milhões de euros (R$ 169 milhões), praticamente o mesmo montante investido para tirá-lo do na temporada passada. Borussia Dortmund e Zenit, a princípio, estão dispostos a bater o preço pedido pelos catalães.