Barcelona está negociando Malcom com o Dortmund por 42 milhões de euros

Badalada chegada de Griezmann acaba por empurrar a saída do ex-atacante do Corinthians para o clube alemão

O está negociando com o a contratação de Malcom. A Goal apurou que o clube alemão tem conversas avançadas com o Barça, num acordo que deve girar em torno de 42 milhões de euros (R$ 177,5 milhões).

Contratado pelos catalães no ano passado, depois de uma polêmica disputa com a , o jovem atacante foi pouco aproveitado por Ernesto Valverde na temporada passada, tendo feito apenas 24 jogos oficiais e marcado quatro gols, e perdeu ainda mais espaço no time com a badalada chegada de Griezmann.



O interesse do Dortmund em Malcom, vale lembrar, é antigo. Antes de fechar com o Barcelona, o ex-corintiano foi procurado pelo menos duas vezes pelos alemães, que já estavam preparados para perder Dembélé. Na ocasião, estava fazendo sucesso com a camisa do .



Aos 22 anos, Malcom custou 41 milhões de euros aos cofres do Barça, que agora está muito próximo de recuperar o valor investido. Recentemente, clubes ingleses também manifestaram interesse na compra do jogador, entre eles e . Porém, não houve qualquer oficialização de proposta até o momento.