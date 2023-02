Zamora x Boston River ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16), pela jogo de volta da primeira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Zamora e Boston River se enfrentam na noite desta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), no estádio La Carolina, pelo jogo de volta da primeira fase da Pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming.

Após perder o primeiro duelo por 3 a 1, o Zamora entra em campo com a obrigação de vencer por três gols de diferença para avançar direto ou por dois para levar a decisão às penalidades. Já o Boston Rivers tem a vantagem do empate ou pode perder por um gol de diferença. Quem vencer esse confronto irá enfrentar o Huracán na próxima fase.

Prováveis escalações

Escalação do Zamora: Salazar, Andrés Hernandez, Dolgetta, Osorio, Yearwood, Peña, Ramirez, Quintero, Garcés, Celis e Requena.

Escalação do Boston River: Santiago Silva, Corbo, Rodriguez, Costa, Pedro Silva, Fernandez, Sosa, Emiliano Gómez, Urretaciscaya, Olivera e Acuña.

Desfalques

Zamora

Sem desfalques confirmados.

Boston River

Sem desfalques confirmados.

Quando é?