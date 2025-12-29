+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Africa Cup of Nations
team-logoZâmbia
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoMarrocos
Luigi Vargas

Zâmbia x Marrocos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Com Achraf Hakimi de volta e jogando em casa, seleção marroquina disputa vaga no mata-mata da competição africana

Zâmbia e Marrocos entram em campo nesta segunda-feira (29), às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações 2025. A partida será disputada no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, capital do Marrocos, sede do torneio.

No Brasil, a transmissão do duelo — e também dos outros jogos da competição — é de responsabilidade do Grupo Bandeirantes. O BandSportstransmite o jogo na TV fechada, enquanto o canal Esporte na Band passa no YouTube. A exibição estará disponível também no streaming do BandPlay e no site Band.com.br, pela internet.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre a última rodada da fase de grupos.

Notícias e prováveis escalações

A Zâmbia soma dois pontos nas duas primeiras rodadas, após empates por 1 a 1 com Mali e por 0 a 0 com Comores, e precisa vencer para garantir vaga no mata-mata. Campeã em 2012, a seleção zambiana conta com Patson Daka, do Leicester City, como principal esperança de gols.

Do outro lado, o Marrocos, país-sede da Copa Africana de Nações 2025 e líder do Grupo A até o momento, venceu Comores por 2 a 0 na estreia e empatou por 1 a 1 com Mali na rodada seguinte. Para o confronto decisivo, o técnico Walid Regragui terá o retorno do lateral direito Achraf Hakimi, do PSG, principal destaque da equipe.

Africa Cup of Nations
Zâmbia crest
Zâmbia
ZMB
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Zâmbia: Willard Mwanza; Mathews Banda, Benson Sakala, Dominic Kanda e Lubambo Musonda; David Simukonda, Owen Tembo e Kings Kangwa; Lameck Banda, Patson Daka e Fashion Sakala. Técnico: Moses Sichone.

Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Nayef Aguerd e Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Brahim Díaz, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi e Ismael Saibari; Ayoub El Kaabi. Técnico: Walid Regragui.

Prováveis escalações de Zâmbia x Marrocos

ZâmbiaHome team crest

4-3-3

Formação

4-3-3

Home team crestMAR
1
W. Mwanza
21
D. Chanda
6
B. Sakala
2
M. Banda
8
L. Musonda
25
O. Tembo
17
K. Kangwa
28
D. Simukonda
10
F. Sakala
9
L. Banda
20
P. Daka
1
Y. Bounou
18
J. El Yamiq
3
N. Mazraoui
5
N. Aguerd
26
A. Salah-Eddine
13
E. Ben Seghir
24
N. El Aynaoui
8
A. Ounahi
10
B. Diaz
19
Y. En-Nesyri
23
B. El Khannouss

4-3-3

MARAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Sichone

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • W. Regragui

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

Desfalques

Zâmbia

Sem desfalques confirmados.

Marrocos

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Zâmbia x Marrocos

crest
Africa Cup of Nations - Grp. A
Prince Moulay Abdellah Stadium

Retrospecto recente

ZMB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

MAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

ZMB

Outros

MAR

0

0

Empate

5

Vitórias

3

Gols feitos

11
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢

Links úteis

