Zâmbia x Marrocos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Zâmbia e Marrocos entram em campo nesta segunda-feira (29), às 16h (horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações 2025. A partida será disputada no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, capital do Marrocos, sede do torneio.
No Brasil, a transmissão do duelo — e também dos outros jogos da competição — é de responsabilidade do Grupo Bandeirantes. O BandSportstransmite o jogo na TV fechada, enquanto o canal Esporte na Band passa no YouTube. A exibição estará disponível também no streaming do BandPlay e no site Band.com.br, pela internet.
Notícias e prováveis escalações
A Zâmbia soma dois pontos nas duas primeiras rodadas, após empates por 1 a 1 com Mali e por 0 a 0 com Comores, e precisa vencer para garantir vaga no mata-mata. Campeã em 2012, a seleção zambiana conta com Patson Daka, do Leicester City, como principal esperança de gols.
Do outro lado, o Marrocos, país-sede da Copa Africana de Nações 2025 e líder do Grupo A até o momento, venceu Comores por 2 a 0 na estreia e empatou por 1 a 1 com Mali na rodada seguinte. Para o confronto decisivo, o técnico Walid Regragui terá o retorno do lateral direito Achraf Hakimi, do PSG, principal destaque da equipe.
Zâmbia: Willard Mwanza; Mathews Banda, Benson Sakala, Dominic Kanda e Lubambo Musonda; David Simukonda, Owen Tembo e Kings Kangwa; Lameck Banda, Patson Daka e Fashion Sakala. Técnico: Moses Sichone.
Marrocos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Nayef Aguerd e Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Brahim Díaz, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi e Ismael Saibari; Ayoub El Kaabi. Técnico: Walid Regragui.
Desfalques
Zâmbia
Sem desfalques confirmados.
Marrocos
Sem desfalques confirmados.
Que horas começa Zâmbia x Marrocos
