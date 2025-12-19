Copa Africana de Nações 2025: datas, sede, grupos, onde assistir ao vivo e mais do torneio

A Copa Africana de Nações 2025 marca uma edição histórica do principal torneio de seleções do continente. A competição será disputada entre dezembro e janeiro, ocupando o período de festas no calendário internacional. A escolha da data atende a um alinhamento entre a Confederação Africana de Futebol (CAF) e a Fifa, com o objetivo de facilitar a liberação de atletas pelos clubes europeus e reduzir conflitos de agenda.

O torneio será realizado no Marrocos, país que também estará no caminho do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Ao todo, 24 seleções disputam o título, divididas em seis grupos, com jogos espalhados por diferentes cidades marroquinas. A competição começa em 21 de dezembro de 2025 e se estende até 18 de janeiro de 2026, data marcada para a grande final.

Além de definir o campeão africano, a Copa Africana de Nações funciona como um importante termômetro técnico para o continente em um ciclo de Copa do Mundo.