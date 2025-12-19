+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Bruna Lima

Copa Africana de Nações 2025: datas, sede, grupos, onde assistir ao vivo e mais do torneio

Campeonato continental reúne seleções tradicionais do continente, ocorre no norte da África e serve como termômetro para o ciclo rumo ao Mundial

A Copa Africana de Nações 2025 marca uma edição histórica do principal torneio de seleções do continente. A competição será disputada entre dezembro e janeiro, ocupando o período de festas no calendário internacional. A escolha da data atende a um alinhamento entre a Confederação Africana de Futebol (CAF) e a Fifa, com o objetivo de facilitar a liberação de atletas pelos clubes europeus e reduzir conflitos de agenda.

O torneio será realizado no Marrocos, país que também estará no caminho do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Ao todo, 24 seleções disputam o título, divididas em seis grupos, com jogos espalhados por diferentes cidades marroquinas. A competição começa em 21 de dezembro de 2025 e se estende até 18 de janeiro de 2026, data marcada para a grande final.

Além de definir o campeão africano, a Copa Africana de Nações funciona como um importante termômetro técnico para o continente em um ciclo de Copa do Mundo.

  • Quais são as datas dos jogos da Copa Africana de Nações 2025?

    A bola rola oficialmente a partir do dia 21 de dezembro de 2025, com a partida de abertura envolvendo os donos da casa. A fase de grupos segue até 31 de dezembro, garantindo jogos inclusive na semana do Natal e na véspera do Ano Novo. O mata-mata começa logo no início de janeiro.

    As oitavas de final estão programadas para o período entre 3 e 6 de janeiro de 2026. As quartas acontecem nos dias 9 e 10, enquanto as semifinais estão marcadas para 14 de janeiro. A disputa do terceiro lugar será em 17 de janeiro, um dia antes da decisão que define o campeão do continente.

  • Onde fica a sede e os estádios dos jogos da Copa Africana de Nações 2025?

    O Marrocos receberá todos os jogos da Copa Africana de Nações 2025. As partidas serão distribuídas por seis cidades-sede, entre elas Rabat, Casablanca, Fez, Tânger, Marraquexe e Agadir. A grande final está prevista para o Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, principal palco esportivo do país.

  • Como funciona o formato de disputa

    O regulamento mantém o modelo adotado nas últimas edições. As 24 seleções são divididas em seis grupos de quatro equipes, que se enfrentam em turno único. Avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados no geral.

    Com isso, 16 seleções se classificam para a fase eliminatória, que passa a ser disputada em jogo único até a final.

  • Quais são os grupos da Copa Africana de Nações 2025?

    Grupo A

    • Marrocos
    • Mali
    • Zâmbia
    • Comores

    Grupo B

    • Egito
    • África do Sul
    • Angola
    • Zimbábue

    Grupo C

    • Nigéria
    • Tunísia
    • Uganda
    • Tanzânia

    Grupo D

    • Senegal
    • República Democrática do Congo
    • Benin
    • Botsuana

    Grupo E

    • Argélia
    • Burkina Faso
    • Guiné Equatorial
    • Sudão

    Grupo F

    • Costa do Marfim
    • Camarões
    • Gabão
    • Moçambique

  • Os jogos da fase de grupos Copa Africana de Nações 2025

    RODADA 1

    Domingo, 21 de dezembro

    16h00 – Marrocos x Comores (Grupo A)

    Segunda-feira, 22 de dezembro

    11h00 – Mali x Zâmbia (Grupo A)

    14h00 – África do Sul x Angola (Grupo B)

    17h00 – Egito x Zimbábue (Grupo B)

    Terça-feira, 23 de dezembro

    09h30 – República Democrática do Congo x Benin (Grupo D)

    12h00 – Senegal x Botsuana (Grupo D)

    14h30 – Nigéria x Tanzânia (Grupo C)

    17h00 – Tunísia x Uganda (Grupo C)

    Quarta-feira, 24 de dezembro

    09h30 – Burkina Faso x Guiné Equatorial (Grupo E)

    12h00 – Argélia x Sudão (Grupo E)

    14h30 – Costa do Marfim x Moçambique (Grupo F)

    17h00 – Camarões x Gabão (Grupo F)

    RODADA 2

    Sexta-feira, 26 de dezembro

    09h30 – Angola x Zimbábue (Grupo B)

    12h00 – Egito x África do Sul (Grupo B)

    14h30 – Zâmbia x Comores (Grupo A)

    17h00 – Marrocos x Mali (Grupo A)

    Sábado, 27 de dezembro

    09h30 – Benin x Botsuana (Grupo D)

    12h00 – Senegal x República Democrática do Congo (Grupo D)

    14h30 – Uganda x Tanzânia (Grupo C)

    17h00 – Nigéria x Tunísia (Grupo C)

    Domingo, 28 de dezembro

    09h30 – Gabão x Moçambique (Grupo F)

    12h00 – Guiné Equatorial x Sudão (Grupo E)

    14h30 – Argélia x Burkina Faso (Grupo E)

    17h00 – Costa do Marfim x Camarões (Grupo F)

    RODADA 3

    Segunda-feira, 29 de dezembro

    13h00 – Zimbábue x África do Sul (Grupo B)

    13h00 – Angola x Egito (Grupo B)

    16h00 – Zâmbia x Marrocos (Grupo A)

    16h00 – Comores x Mali (Grupo A)

    Terça-feira, 30 de dezembro

    13h00 – Uganda x Nigéria (Grupo C)

    13h00 – Tanzânia x Tunísia (Grupo C)

    16h00 – Botsuana x República Democrática do Congo (Grupo D)

    16h00 – Benin x Senegal (Grupo D)

    Quarta-feira, 31 de dezembro

    13h00 – Guiné Equatorial x Argélia (Grupo E)

    13h00 – Sudão x Burkina Faso (Grupo E)

    16h00 – Gabão x Costa do Marfim (Grupo F)

    16h00 – Moçambique x Camarões (Grupo F)

  • Onde assistir aos jogos da Copa Africana de Nações 2025

    No Brasil, os direitos de transmissão pertencem à Band. Os jogos serão exibidos na TV aberta, pelo BandSports na TV por assinatura e também no canal do YouTube Esporte na Band, oferecendo diferentes opções para acompanhar o torneio ao vivo. 

