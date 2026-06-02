Zagueiro nascido em Amsterdã acaba indo para a Copa do Mundo

Derrick Luckassen (30), natural de Amsterdã, se prepara para sua primeira Copa do Mundo. O irmão de Brian Brobbey, que joga pelo Pafos FC em Chipre, foi convocado pela seleção de Gana.
Em março de 2026, Luckassen estreou na seleção ganesa. Após apenas 34 minutos em um amistoso internacional, ele vai participar de sua primeira Copa do Mundo.
O ex-jogador da seleção juvenil da Holanda foi convocado para substituir Alexander Djiku, de 31 anos.
Djiku, zagueiro do Spartak de Moscou, sofreu uma lesão. Por esse motivo, ele terá que ficar de fora do prestigioso torneio.
Gana ainda precisa confirmar que Luckassen é o substituto definitivo de Djiku, mas o goleiro destro já foi visto com as Black Stars.
Segundo a agência de notícias Reuters, o nome de Luckassen já foi até mesmo apresentado à FIFA. O goleiro de Amsterdã Paul Reverson (20), que está sob contrato com o Ajax, parece estar fora da seleção.
Gana está no Grupo L da Copa do Mundo. O país africano enfrentará Panamá, Inglaterra e Croácia.