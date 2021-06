Zagueiro é prioridade do Cruzeiro no mercado

A Raposa busca um novo reforço para o setor defensivo

O Cruzeiro definiu a zaga como prioridade de reforço. Com isso, estão na pauta de contratações de jogadores que possam reforçar o setor criticado, principalmente, pelos números de gols sofridos pela Raposa na Série B. Até agora, o Cruzeiro levou 10 gols na competição, os dois últimos contra o Operário-PR, e o técnico Mozart Santos ainda não conseguiu encontrar um sistema defensivo seguro o suficiente.

Para tentar resolver o problema, o diretor de futebol Rodrigo Pastana vem fazendo contatos com clubes e empresários no intuito de buscar algum jogador para equipe celeste com salários baixos e que agrade ao treinador. Recentemente, o Cruzeiro mirou a contratação do zagueiro Wálber, do Cuiabá, mas não teve sucesso no acordo.

A reportagem da Goal apurou que o clube mineiro entrou em contato com o Cuiabá para saber se o clube liberaria o jogador, mas a direção de futebol não aceitou abrir mão do atleta. O zagueiro de 24 anos compõe o elenco do Dourado ao lado dos experientes Paulão, Marllon e Anderson Conceição. O Cuiabá teme perder esses outros atletas por lesão e suspensão e, por isso, conta com o jogador para o banco de reservas.

Revelado pelo Botafogo (PB), Wálber ganhou a primeira oportunidade no futebol profissional em 2017. Depois, foi emprestado para o Sport e adquirido pelo Athletico Paranaense, que o emprestou para o Guarani na última temporada. Com boa passagem pelo Bugre, o Cuiabá contratou o jogador para reforçar o elenco na Série A.

Zagueiros ‘a conta do chá’

Além do rendimento abaixo do esperado, o Cruzeiro conta com poucos zagueiros no elenco. Atualmente Ramon, Paulo, Weverton, Joseph e Eduardo Brock são os únicos defensores do grupo, e Brock ainda está lesionado.

Weverton é outro problema para Mozart Santos: o jovem foi expulso contra o Operário-PR depois de acertar o adversário com um carrinho duro, e cumprirá suspensão. Para piorar, também vem sendo questionado pelas falhas na semifinal do Campeonato Mineiro pela Raposa.

“O Weverton é um jogador que é prata da casa, tem apenas 18 anos e tem muito a evoluir. Seria muito leviano da minha parte chegar aqui e dizer que influenciou diretamente no resultado (derrota para o Operário). A responsabilidade da derrota é sempre minha e eu assumo sem problema algum. Foi um jogo atípico. Infelizmente, esses episódios acontecem”, comentou Mozart sobre Weverton.

Léo faz falta?

A Raposa recentemente interrompeu contrato com o zagueiro Léo, de 33 anos. O defensor ficou quase 11 temporadas no Cruzeiro, mas não atua desde setembro do ano passado, quando teve constatado um edema ósseo no joelho direito.

Nos bastidores, um imbróglio na recuperação teve parcela na não permanência do jogador. O Cruzeiro entendia que Léo necessitava de cirurgia, mas o jogador optou por um tratamento convencional nos Estados Unidos no fim do ano passado. O atleta ainda não foi anunciado por outro clube.