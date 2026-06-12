Zagueiro da França: Mbappé está pronto para calar todas as críticas

Lucas Hernández, zagueiro do Paris Saint-Germain, deu início à série de entrevistas da seleção francesa nos Estados Unidos com a confiança de sempre, sendo o primeiro jogador dos “Les Bleus” a falar em uma coletiva de imprensa oficial, absorvendo as pressões iniciais e defendendo com veemência o capitão da equipe, Kylian Mbappé.

Quando questionado se a França era a principal e mais forte candidata ao título da Copa do Mundo (devido a uma declaração feita em março passado), Hernández respondeu rindo: “Vocês já estão me atacando assim logo de cara? (risos), temos uma equipe fantástica, isso é verdade, mas não somos os únicos neste torneio. Estamos nos preparando bem para a primeira partida contra o Senegal, que será um confronto difícil e complexo, e temos alguns dias para nos preparar da melhor maneira possível.”

Quanto à forma de lidar com o clima quente e a alta umidade nos Estados Unidos, Hernández explicou o plano da equipe dizendo: “O clima aqui é totalmente diferente da Europa e da França, especialmente com o calor e a umidade elevados, mas estamos preparados para isso. Vários jogadores participaram da Copa do Mundo de Clubes aqui no verão passado, então sabemos exatamente o que nos espera. O mais importante agora é manter o corpo hidratado o tempo todo e aproveitar os intervalos para beber líquidos e se refrescar, porque queremos apresentar o melhor futebol possível”.

Quanto à natureza da relação entre a dupla de ataque Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, Hernández revelou: “São dois jogadores e amigos que se dão muito bem e se entendem de forma fantástica; estão juntos o tempo todo, brincam constantemente e sentam-se lado a lado à mesa de jantar. Eu gosto muito dos dois; quando eu e Ousmane chegamos ao Paris Saint-Germain, ficamos muito próximos de Kylian, e mesmo depois da saída dele, continuamos conversando por telefone a cada duas semanas, e garanto a vocês que eles são muito próximos fora de campo”.

E, em resposta a uma pergunta sobre se a mídia e o público são excessivamente severos nas críticas a Kylian Mbappé, ele o defendeu com veemência, dizendo: “Vocês todos o conhecem, ele é um jogador totalmente diferente e excepcional. Quando você está na posição de Mbappé, todos voltam os holofotes para você com ainda mais intensidade e observam tudo o que você faz, mesmo fora do campo. Garanto a vocês que ele está 100% animado e motivado para o início da Copa do Mundo; não estive com ele durante a fase inicial de preparação, mas me disseram que ele se preparou de forma excelente e vai conseguir silenciar todas as críticas que recebeu nesta temporada”.