A conta oficial da liga espanhola na plataforma "X" anunciou, nesta quarta-feira, a lista de indicados ao prêmio de melhor jogador sub-23 do mês de setembro de 2026, que acontece em parceria com a "Riyadh Season".

A lista incluiu cinco jogadores: o marroquino Yasser Zabiri, atacante do Racing Santander; Alberto Moleiro, jogador do Villarreal; Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona; Miguel Sierra, ponta do Sevilla; e Yoel Lago, jogador do Celta de Vigo.

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Esta é a segunda vez consecutiva que Zabiri entra na lista de indicados ao prêmio, depois de agosto passado, quando o vencedor foi o jogador do Espanyol Javi Hernández.

Zabiri, de 21 anos, faz um início marcante em sua primeira temporada na liga espanhola com o Racing Santander, pelo qual joga por empréstimo do Stade Rennes, da França, tendo marcado 6 gols em 6 partidas, entre eles um hat-trick diante do Elche e dois gols contra o Alavés, além de um gol nas redes do Barcelona.

Zabiri é um dos talentos emergentes mais destacados do futebol marroquino, tendo contribuído para a conquista do Marrocos (sub-20) no título da Copa do Mundo Sub-20 de 2025, no Chile, e marcado 5 gols durante o torneio, entre eles dois na partida final diante da Argentina (2 a 0), além de ter recebido a Bola de Prata.

Zabiri também recebeu sua primeira convocação para a seleção principal de Marrocos, na atual concentração, que verá a disputa de duas partidas contra Gabão e Lesoto, dentro das competições da Copa Africana de Nações, antes de enfrentar Gana em amistoso.

Por sua vez, Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona de 19 anos, segue confirmando sua presença entre os principais destaques de La Liga, depois de já ter vencido o prêmio de melhor jogador sub-23 em abril de 2026.

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