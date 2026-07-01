Yusti responde... Será que ele será o presidente do Barcelona após o atual mandato de Laporta?

Rafael Yusti, ex-presidente do Barcelona, revelou sua posição sobre assumir o cargo novamente no futuro, no lugar de Juan Laporta, atual presidente do Barça.

Juan Laporta assumiu a presidência do Barcelona nesta quarta-feira, iniciando seu quarto mandato à frente do clube, após uma cerimônia de posse realizada no Auditório 1899, lotado de convidados, que contou com a presença de figuras do mundo da política e do esporte, além de personalidades de destaque do clube.

Antes da cerimônia oficial de posse, Rafael Yusti, que ocupava o cargo de presidente interino desde o início do processo eleitoral em 15 de março, falou ao programa “El Mon”, da rádio RAC1, e se apresentou como um possível sucessor de Laporta.

Ele declarou: “Não só não descarto essa possibilidade, como também gostaria disso, pois me sinto valorizado”.

E continuou: “Será que serei o próximo presidente do Barcelona? Espero que sim, pois sinto muito carinho. Hoje é o dia de Juan Laporta, mas não descarto a possibilidade; pelo contrário, espero ser o presidente”.

Ao mesmo tempo, Yusti esclareceu que “dizer que espero isso não significa necessariamente que eu seja o candidato” quando terminar o mandato da atual diretoria, presidida por Laporta, que começa na próxima quarta-feira.

Desde que assumiu a presidência em fevereiro, Yusti tem sentido um orgulho difícil de descrever.

Ele destacou as conquistas esportivas como os melhores momentos de sua gestão, especialmente a conquista do título da La Liga pela equipe principal.

Na verdade, ele relembrou seu início difícil, dizendo: “Quando fomos ao estádio do Atlético de Madrid para disputar uma partida da Copa e nos vimos perdendo por 4 a 0 no primeiro tempo, pensei: ‘Nunca vou me recuperar dessa situação’. Depois, para piorar, perdemos a partida seguinte para o Girona”.

Ele até revelou que a piada de “Yusti, o azarado” se espalhou entre seus colegas da diretoria. E acrescentou, brincando: “Se essa piada chegar ao vestiário, está na sua”.

Esse sucesso esportivo permitiu que ele desfrutasse da responsabilidade. Ele afirmou: “Graças a essa equipe maravilhosa que temos, vencemos um campeonato extremamente difícil”.

E concluiu explicando que o cargo de presidente é totalmente diferente do de membro do conselho de administração, pois, no cargo de presidente, o papel se limita a uma única área de responsabilidade.