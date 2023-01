Vasco avança por empréstimo de Ivan junto ao Corinthians

Goleiro pode chegar ao Cruzmaltino por empréstimo com opção de compra

O Vasco avançou pela contratação de mais um jogador para a temporada de 2023. A bola da vez é o goleiro Ivan, que pode chegar por empréstimo junto ao Corinthians. A informação foi divulgada pelo canal Atenção, Vascaínos e confirmada pela GOAL.

O contrato de empréstimo deverá ser válido por uma temporada, com opção de compra de R$ 10 milhões no final do vínculo. A intenção do Corinthians era de recuperar o investimento no arqueiro e arrecadar o valor gasto com o goleiro.

O negócio ainda não está concretizado, mas está caminhando bem e deve ter um desfecho feliz. A intenção do Vasco é de fechar a contratação de Ivan antes mesmo do início do Campeonato Carioca, que começa no próximo sábado para o Cruzmaltino.

Em 2022, Ivan entrou em campo em apenas sete oportunidades, sendo três pelo Corinthians e quatro no Zenit. O goleiro foi para a Rússia por empréstimo de uma temporada, em negócio que envolveu a ida de Yuri Alberto ao Timão.

Com a inclusão de Du Queiroz e Robert Renan na negociação, o Zenit optou por liberar Ivan e, por isso, o goleiro retornou ao Brasil. O Corinthians conta com Cássio, Carlos Miguel e Matheus Donelli para a posição.