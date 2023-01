Quem é Pedro, joia do Corinthians envolvida em negócio por Yuri Alberto

Jogador de 16 anos interessa ao Zenit e clube russo terá preferência na compra

O Corinthians anunciou nesta terça-feira a permanência de Yuri Alberto e, para a surpresa de muitos, Pedro foi incluído no negócio com o Zenit. O clube da Rússia terá o direito de preferência de compra do atacante de 16 anos, considerado a maior joia das categorias de base do Timão.

O jogador assinou o seu primeiro contrato profissional com o Corinthians em março do ano passado, com multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros (R$ 280 milhões) para clubes da Europa. O vínculo é válido até 2025 e o Timão tem mais a preferência para a renovação por mais duas temporadas.







A tendência, porém, é de que o jovem seja negociado antes mesmo do final de seu primeiro contrato. Em contato com pessoas próximas a Pedro, a GOAL apurou que diversas sondagens já foram feitas ao atleta de 16 anos.

Internamente, Pedro é visto como a maior joia de toda a base do Timão e o clube espera ter a maior venda da história com o jogador. O Zenit terá a preferência de compra e será avisado pelo clube sobre qualquer proposta recebida.

Pedro sempre demonstrou muita habilidade e “pulava” de categoria na base, sempre com intuito de aumentar o desafio para o garoto, que chegou ao futsal do Timão com 9 anos de idade.

Mesmo com 16 anos, Pedro seria titular do Corinthians na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2023, mas a convocação para o Sul-Americano com a Seleção Sub-20 tirou o jogador da competição, isso após ele marcar um gol na estreia do Timão, contra o Zumbi.

Durante a pré-temporada do Corinthians para 2023, Pedro foi chamado por Fernando Lázaro para treinar na equipe profissional. Ele também participou de treinos do Timão sob o comando de Vítor Pereira em 2022.