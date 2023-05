Ypiranga-RS x CSA ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro Série C

Equipes se enfrentam nesta domingo (7), pela segunda rodada do torneio; veja como acompanhar na tv e na internet

Na tarde deste domingo (07), o Ypiranga recebe o CSA no Colosso da Lagoa em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo começa às 16h30 (de Brasília) e será transmitido ao vivo pelo pay-per-view Nosso Futebol.

As duas equipes chegam à segunda rodada do torneio em lados opostos: enquanto a equipe de Erechim venceu o primeiro duelo sobre o América, do Rio Grande do Norte, por 2 a 1, o elenco de Alagoas acabou sendo derrotado por 1 a 0 jogando em casa. O Ypiranga, porém, terá como desfalques o zagueiro Heitor e o atacante Netto Norchang, suspensos na última partida.

Prováveis escalações

Ypiranga: Caíque; Ivan, Windson, Heitor e Guilherme Guedes; Lorran, Mossoró e Erick; MV, João Pedro e Rubens. Técnico: Luizinho Vieira.

CSA: Bruno Pianissola; Everton Souza, Jean Pierre, Edson Silva e Luiz Paulo; Vini Guedes, Araújo e Elvinho; Kaio Nunes, Iago e Wallace. Técnico: Vinícius Bergantin.

Desfalques

Ypiranga

Heitor e Netto (suspensos)

CSA

Sem desfalques confirmados

Quando é?