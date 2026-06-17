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Youri MulderNOS
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Youri Mulder não é fã de uma estrela inglesa: “Não sou mais tão fã assim”

Inglaterra x Croácia
Inglaterra
Croácia
Copa do Mundo
J. Bellingham

Youri Mulder não está exatamente impressionado com Jude Bellingham. O inglês foi fundamental na partida de quarta-feira contra a Croácia (4 a 2), ao marcar o 3 a 2 logo após o intervalo, mas isso não altera muito a opinião do analista da NOS.

Após um primeiro tempo emocionante entre Croácia e Inglaterra, o placar estava em 2 a 2 no intervalo. Logo após o intervalo, Bellingham recebeu um passe em profundidade de Elliot Anderson, chutou no canto oposto e colocou a Inglaterra na frente pela terceira vez.

“Isso foi muito bom”, começa Mulder. “Você sofre o empate em 2 a 2 logo antes do intervalo. Aí você vai para o intervalo com um certo desânimo. Quando, então, marca o 3 a 2 logo aos dois minutos... Isso ajuda muito.” Apesar do bom início na Copa do Mundo, Mulder tem suas dúvidas sobre a Inglaterra.

“Não sei se a Inglaterra é boa o suficiente para ser campeã do mundo. Não acho o meio-campo tão bom assim, com Anderson e Rice. Principalmente Anderson, um jogador muito bom, me decepcionou. E Bellingham fez um gol incrível, mas ele também pode simplesmente seguir em frente (na jogada do gol, nota do editor).”

“De alguma forma, não estou mais tão impressionado com o Bellingham. Na verdade, também não vimos o Gordon. Na defesa tem alguns jogadores robustos, mas não sei não. Não estou tão impressionado assim. Mas foi uma vitória muito boa.”

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O colega analista Arnaut Danjuma viu, no entanto, um ponto positivo: Marcus Rashford. O reserva decidiu a partida ao chutar com força após uma bela finta. “Ele continua sendo, é claro, um jogador de altíssima qualidade”, diz o atacante do Valencia.

“Ele foi convocado novamente por Thomas Tuchel, mas também ficou fora por um longo período. Mas ele faz isso muito bem: dar uma pausa, manter a calma e acertar bem no canto”, disse Danjuma, seis vezes convocado para a seleção holandesa.

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