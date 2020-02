Yaya Touré no Botafogo? Saiba como está a negociação

O craque marfinense foi oferecido para o Glorioso e a possibilidade de ter mais uma estrela mundial em seu elenco está animando a torcida

Depois de toda a enorme movimentação que o seu torcedor fez para receber o japonês Keisuke Honda, o vê outro nome histórico do futebol mundial em sua mira: a possibilidade de contar com Yaya Touré, marfinense que passou pelo e se tornou um imortal no , vem movimentando alvinegros já faz alguns dias, com diferentes hashtags entrando entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Inicialmente, a resposta da diretoria esfriou a ansiedade dos torcedores. Através de sua conta no Twitter, Ricardo Rotenberg, membro do comitê gestor do clube, explicou que não há dinheiro em caixa para arcar com o meio-campista de 36 anos, que está livre no mercado após deixar o Qingdao Huanghai, da segunda divisão chinesa. Mas, de lá para cá, o Glorioso vem pensando em formas que poderiam viabilizar, dentro de seu teto de gastos, a chegada do marfinense.

Yaya Touré foi oferecido ao Botafogo, que agora faz uma análise financeira antes de dar a sua resposta aos representantes do atleta. Segundo o Globoesporte.com, o Alvinegro entregará o seu parecer até quarta ou quinta-feira. Se a resposta for positiva, o estágio da negociação avança ainda mais.

Investidores externos

Yaya Touré chegaria sem custos de transferências, mas é um jogador fora da realidade orçamentária que o Botafogo vive atualmente. Por isso, o Glorioso já busca ajuda de investidores que poderiam ajudar na transação – algo longe de ser novidade na história do clube, sendo um dos exemplos o contrato entre Túlio Maravilha e a empresa de refrigerantes que patrocinou o clube na campanha do título brasileiro de 1995.

Sócio torcedor

Precisamos de pouco mais de 5 mil sócios até quarta feira para fazer o sonho de Yaya Toure ter grande chances de se tornar realidade.



E aí, vamos? QUEREM OU NÃO O YAYA NO BOTAFOGO?



Agora, só hashtag, NÃO é suficiente. Entenderam?#BotafogoComYaya



📷 @wsennadesigner pic.twitter.com/HmHfIWklDx — BFR Notícias 🇯🇵 (@NoticiasdoBFR) February 17, 2020

A falta de recursos também fez com que torcedores se mobilizassem para aumentar o número de sócios-torcedores do Botafogo. Como toda a ajuda é bem-vinda em uma instituição que vive o momento como o do Alvinegro, esta movimentação também é obviamente bem vista pela diretoria. A meta atual é chegar a 30 mil torcedores, sendo que hoje o Botafogo conta com cerca de 24 mil, antes de ampliar para 50 mil.

Segundo noticiado por O Globo, a empresa responsável por cuidar dos planos de sócio-torcedor do Botafogo informou que, desde a chegada de Honda, houve um crescimento de 65% na procura por informações sobre os planos. Entretanto, ainda não se sabe de fato o quanto a chegada do japonês fez aumentar este número.

Se depender do ânimo que o torcedor botafoguense vem demonstrando em relação à possibilidade de contar com Yaya Touré, este número tem tudo para aumentar. Nesta segunda-feira, a hashtag #BotafogoComYaya voltou a aparecer com destaque.