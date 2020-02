Gatito salva Botafogo nos pênaltis, torcida pira e chama até Yaya Touré

O goleiro, ídolo alvinegro, voltou a mostrar por que é um paredão nos pênaltis; Glorioso segue na Copa do Brasil

Enquanto o torcedor botafoguense está na ansiedade e esperança para ver de Yaya Touré será contratado, o Glorioso entrou em campo nesta quarta-feira (19) e testou o coração dos alvinegros.

No duelo único contra o , em Recife, pela segunda fase da Copa do , o jogou mal na estreia de Paulo Autuori como técnico. O empate por 1 a 1 teve até mesmo um toque de sorte, uma vez que o atacante Jorge Henrique – que teve passagem pelo Bota – perdeu um gol incrível.

A igualdade levou a contenda para os pênaltis, e na marca da cal o Botafogo conta com um dos maiores especialistas, se não o maior, do futebol brasileiro. E assim como já havia feito na pré-Libertadores de 2017, e no título carioca de 2018, o goleiro Gatito Fernández salvou a lavoura. Foram dois pênaltis defendidos que garantiram a classificação do Glorioso.

QUE noite do @GatitoFernandez, hein, torcida do @Botafogo?! 🔥



Defina o goleirão em uma palavra!



📸: Staff Images #CopaContinentalDoBrasil pic.twitter.com/hP8bmrgfVI — Copa Continental do Brasil (@CopadoBrasil) February 20, 2020

E enquanto sonha com um novo ídolo, o torcedor botafoguense aproveitou para exaltar um ícone muito conhecido. Confira as reações abaixo!

Gatito:



✅ Garantiu o salário do Honda



✅ Assegurou a contratação do Yaya Touré pic.twitter.com/m6oMNHATu3 — Mitada Certa FC (@MitadaCertaFC) February 20, 2020

GATITO: UM MONSTRO, UMA BESTA ENJAULADA COM ÓDIO



VEM HONDA, VEM YAYA, VEM COPA DO BRASIL — zocca (@bzocca95) February 20, 2020

Gatito te amo!!!!



Façam um clone dele já!! — Carol Bastos Yaya Honda (@carolsbastos) February 20, 2020

Gatito é inegociável!! Da lhe fogoooo 🔥

Agora só quero acordar amanhã e ler a notícia: Yaya Touré assina com o Botafogo — Vinicius de Almeida Rocha (@Viniciu54357324) February 20, 2020

Imagem que passa tranquilidade para o torcedor do #Botafogo dormir em paz... depois de um jogo horrível contra o #Náutico, veio a classificação nos pênaltis graças ao Gatito Fernández! Honda precisa estrear logo e contar com a parceria do Yaya Touré... #CopadoBrasil2020 pic.twitter.com/4vSb7JokVf — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) February 20, 2020