Torcida do Botafogo faz Yaya Touré bombar e sonha com jogador marfinense

Segundo rádio, Glorioso e marfinense já negociam; botafoguenses já estão sonhando com um meio de campo com Touré e Honda

O segue na busca por reforços de impacto. Após a surpreendente contratação do japonês Keisuke Honda, outra estrela do futebol mundial pode pintar em General Severiano: Yaya Touré. O clube carioca já está negociando a contratação do jogador de 36 anos.

As informações são da Rádio CBN Rio. Segundo Renan Moura, repórter da rádio, as conversas começaram há alguns dias e estão sendo conduzidas por Marcos Leite, empresário responsável pela negociação entre o Glorioso e Honda.

Um dos principais nomes do futebol africano nos últimos anos, o marfinense tem no currículo passagens por e . Ele está sem clube após o fim do contrato com o clube chinês Qingdao Huanghai.

Nas redes sociais, os botafoguenses já demonstram empolgação e colocaram três hashtags sobre o assunto no Top 10 brasileiro do Twitter na manhã deste sábado: #YayaNoBotago, #YayaNoFogão e #YayaToureNoBotafogo. Confira como a torcida está reagindo:

4x Jogador africano do ano



1x campeão da Africa



3x campeão da Premier League



1x campeão da



1x campeão Mundial



1x campeão Supercopa UEFA



5x campeão da Copa Inglesa



2x campeão da



2x vezes campeão da copa espanhola



2x vezes da Grécia#YayaNoFogão pic.twitter.com/uLYAuEHkTp — Botafogo SPE ⚪ (@BotafogoSPE) February 15, 2020

Alguém me explica? Pq no Wikipédia já é jogador do Botafogo #YayaNoBotafogo

Um breve histórico da torcida botafoguense#YayaNoBotafogo

Mesmo com todas as dificuldades a comissão de futebol do @Botafogo está tentando, trouxe o Honda, Cortez, agora está tentando trazer o Yaya!

Mesmo com todas as dificuldades a comissão de futebol do @Botafogo está tentando, trouxe o Honda, Cortez, agora está tentando trazer o Yaya!

Chegou a hora da torcida abraçar online time e alavancar o sócio torcedor! Pular pra 50 mil, é uma meta alcançável!#YayaNoBotafogo

Até o perfil em português do Manchester City tuitou sobre esse "rolê aleatório", relembrando uma foto que está bombando e "iludindo" os torcedores do Botafogo.

Em dezembro, Yaya foi perguntado sobre o na final do Mundial e elogiou o futebol brasileiro. Perguntado se torceria para ou para o rubro-negro, ele não pensou duas vezes: "Liverpool, é claro!"

Em Doha, Yaya Touré participou de um evento e além de elogiar o futebol brasileiro, ele não pensou duas vezes ao garantir que torceria pelo Liverpool na final contra o Flamengo, apesar de ter defendido o Manchester City: "Liverpool, é claro!" #FutGloboCBN

As negociações com o marfinense devem seguir os mesmos moldes que possibilitaram a contratação de Honda: o clube não ultrapassaria o teto salárial para pagar o marfinense, que receberia também por ações de markenting do clube. Yaya Touré é campeão da Liga dos Campeões com o Barcelona, bicampeão da LaLiga, tricampeão da Premier League, além de ter sido eleito em quatro oportunidades o Futebolista Africano do Ano.