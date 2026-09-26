Lamine Yamal, astro do Barcelona e da seleção espanhola, seguiu reforçando suas grandes ambições, depois de revelar a firme convicção de que já vive há algum tempo no nível que o habilita a disputar o prêmio da Bola de Ouro, ressaltando que a conquista do título mundial e os sucessos que alcançou não reduziram seu desejo de conquistar mais no plano individual.

Yamal falou em entrevista ao jornal britânico "The Guardian", reproduzida pelo "Marca" durante sua primeira convocação com a seleção da Espanha após a conquista da segunda estrela, na qual expôs sua visão sobre o futebol, sua forma de pensar dentro de campo, além de suas ambições pessoais e de sua vida, que moldaram sua personalidade atual.

Yamal: eu estava me divertindo até o apito final

O astro do Barcelona falou sobre o clima da final da Copa do Mundo, garantindo que não queria que o confronto terminasse rápido: "Estávamos na final da Copa do Mundo, e eu queria continuar. Nunca pensei: apitem o fim, eu estava me divertindo".

E explicou: "O lateral parece um robô tentando me parar. Os robôs são quase perfeitos, mas o ser humano tem algo que o robô não tem. O futebol se tornou automático, mas há jogadores que possuem aquela faísca especial".

E acrescentou: "Tento jogar com os adversários e tornar difícil para eles lidarem comigo de forma automática", referindo-se à maneira como construiu a jogada que terminou no gol de Ferran Torres diante da Argentina.

A foto com Messi: "queria ser o Lamine"

Yamal abordou a famosa foto na qual aparece bebê ao lado de Lionel Messi, e que permaneceu em segredo por 17 anos a pedido dele, afirmando que não queria que aquela imagem se transformasse em um fardo permanente de comparações.

E disse: "Pedi ao meu pai que a apagasse do Facebook. As comparações eram muito fáceis, e eu queria ser o Lamine, não queria ser o Messi".

Yamal: meu nível me habilita à Bola de Ouro há algum tempo

Yamal não esconde suas ambições individuais, pois considera que chegou a hora de receber o reconhecimento individual que julga merecer.

E disse: "Com toda a sinceridade, não se trata apenas deste ano, pois eu vivo no nível da Bola de Ouro há mais tempo. Todos sabem que sou um jogador diferente".

Essas declarações surgem em meio às grandes ambições anunciadas pelo jogador de 19 anos, depois de ele ter se tornado um dos principais astros do futebol mundial em idade muito precoce.

O passado difícil: fonte de força de Yamal

Apesar dos grandes sucessos que alcançou em idade jovem, Yamal afirma que crescer no bairro de Rocafonda o ajudou a manter sua humildade e lhe deu uma perspectiva diferente da vida, longe da fama do futebol.

E disse: "No futebol não existe medo. Vi minha mãe lutar para que eu pudesse jogar, e vi meu pai catar sucata nas ruas para que eu pudesse comer. Isso é medo. Agora, se eu precisar ajudar minha família, posso fazer isso".

Por esse motivo, Yamal se recusa a deixar que seus sucessos o levem à arrogância: "Nunca vou dizer: quem é você? Eu ganhei a Copa do Mundo. Essa mentalidade só as pessoas estúpidas têm. Eu sei que o futebol representa apenas 0,000001% da vida".

Entre a rua e a academia do Barcelona

Yamal considera que seu estilo de jogo é fruto de uma mistura entre o futebol que aprendeu nas ruas do bairro e aquele que adquiriu dentro da academia do Barcelona.

E explicou: "O Barcelona te dá o controle e a inteligência de jogo. No parque não há inteligência de jogo, você vai enfrentar seu adversário e depois volta. Eu tenho as duas coisas juntas".

E sobre o segredo de sua relação com o esporte, disse: "Eu não jogo pelo dinheiro, jogo pela diversão. Quando pego a bola e sinto que as pessoas se levantam de seus lugares no estádio, você se sente mais forte do que qualquer outra pessoa. Você se sente como o Super-Homem ou o Homem-Aranha".