Lamine Yamal, estrela do Barcelona, falou sobre sua disputa com Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, pela conquista da Bola de Ouro este ano.

Yamal disse, sobre o jogador que merece a Bola de Ouro, em declarações destacadas pelo jornal espanhol "As": "Eu a daria ao melhor jogador do mundo. Já sobre a quem vão dá-la, esse é um debate muito longo. Acredito sinceramente que há dois de nós que somos os melhores do mundo".

E acrescentou: "Eu e Mbappé somos os melhores do mundo, e todo mundo que assiste às partidas sabe disso. Temos confrontos diretos e venci ele em tudo. Ele marcou muitos gols, e por isso ganhou o Pichichi".

Sobre a ligação da Copa do Mundo com a Bola de Ouro, Yamal afirmou: "Também não acho isso correto, pois não acredito que uma única competição te dê o prêmio. Mas a coincidência é que eu jogo na seleção que venceu a Copa do Mundo. E se a Inglaterra tivesse vencido o Mundial, eu continuaria dizendo que Mbappé e eu somos os melhores do mundo agora".

Sobre seu surgimento precoce no mundo do estrelato, a estrela do Barcelona declarou: "Houve grandes estrelas como Messi ou Ronaldo, mas acho que não se via um brilho assim em idade tão precoce no período recente. As pessoas acham que vou relaxar só porque venci, mas ainda tenho muitas coisas a conquistar na história do futebol".

E sobre a atuação de Lionel Messi na Copa do Mundo, a estrela do Barça comentou: "Apesar de todo mundo saber que ele é o melhor da história, ninguém esperava essa atuação lendária. Para mim, a Argentina tem bons jogadores, mas Messi supera a todos, e foi o melhor jogador da Copa do Mundo para mim".



Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"