Yamal sobre seu gol na Inglaterra: às vezes eu roubo a bola

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, demonstrou sua alegria com a vitória da Espanha sobre a Inglaterra pelo placar de 3 a 2 na Liga das Nações da Europa.

Yamal marcou um gol logo cedo para os visitantes, aos dois minutos, na partida disputada no estádio de Wembley.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de Yamal, feitas ao principal canal de televisão da Espanha, no qual ele disse: "Sempre há uma derrota, mas tentamos não ser nós a perder. Estamos muito felizes e sabemos que Wembley é um estádio difícil".

Lamine explicou, sobre o lance de seu primeiro gol: "O treinador nos incentiva muito a avançar para pressionar o adversário e a acreditar que vamos recuperar a bola, e foi o que eu fiz".

E prosseguiu: "Sempre tento ajudar o time. Às vezes fico distraído, mas às vezes eu roubo e arranco a bola, e me vi em uma situação de um contra um, e consegui marcar".

E acrescentou: "Não nos incomoda que o outro time tenha a posse de bola, porque somos jogadores muito rápidos e sabemos jogar nos contra-ataques".

Yamal concluiu: "Precisamos saber o papel exigido de nós em cada partida, e nós fazemos isso muito bem".