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Yamal: Não me importo com a polêmica entre o Real Madrid e Mourinho sobre os erros dos árbitros

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L. Yamal
Espanha

Lamine Yamal abre o coração: tornei-me mais profissional

Lamine Yamal, craque do Barcelona, evitou entrar na recente polêmica envolvendo o Real Madrid e seu treinador português José Mourinho, a respeito dos erros de arbitragem e das divergências com jornalistas.

Yamal disse, em declarações ao programa Teledeporte, publicadas pelo jornal Sport: "Na verdade, não estou muito envolvido nisso, e não me importa muito com o assunto".

E continuou: "Enquanto o Barcelona seguir vencendo, não há nada para se falar; nós nos concentramos apenas no nosso estilo de jogo e nas nossas vitórias".

Sobre as novas contratações do Barça, comentou: "Jordan, que se adaptou muito bem, Rodri e Karim Adeyemi. Todos apresentam um nível excelente. Chegamos com uma boa condição física".

E ressaltou: "Quanto mais tempo o treinador Hansi Flick passa conosco, mais nos entendemos, assim como os jogadores entre si".

Yamal afirmou: "Tornei-me mais profissional, e isso foi um pouco difícil para mim. No fim das contas, quando eu tinha 17 anos, havia certas coisas; já aos 19, você diz a si mesmo: preciso ser assim".

E sobre seu amadurecimento e equilíbrio no plano pessoal, comentou: "Acho que isso está claro. Quanto mais feliz eu estou, melhor é o meu desempenho".

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