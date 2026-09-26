A estrela da Espanha, Lamine Yamal, marcou um novo feito histórico ao abrir o placar na partida da seleção de seu país contra a Inglaterra, mandante do jogo, neste sábado, no estádio de Wembley, em Londres, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

O atacante do Barcelona anotou o gol precoce da Espanha aos dois minutos, após aproveitar um erro de posse de bola do zagueiro do Manchester City, Marc Guéhi, para roubar a bola e disparar em direção à área, antes de balançar as redes do goleiro James Trafford.

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De acordo com a rede de estatísticas "Opta", o gol de Yamal é o terceiro mais rápido sofrido pela Inglaterra em sua história no estádio de Wembley, atrás do gol da Hungria em 25 de novembro de 1953, marcado por Nándor Hidegkuti, e de outro da Escócia em 6 de abril de 1957, por Tommy Ring, ambos aos primeiros minutos de jogo.

A seleção espanhola entra em campo na condição de campeã da Copa do Mundo de 2026, após superar a Argentina por um a zero na partida final, além de ser campeã da Europa de 2024 em cima da Inglaterra (2 a 1). A "La Roja" também disputa o confronto após uma sequência de 38 jogos consecutivos sem derrota.

Já a Inglaterra ficou com o terceiro lugar no Mundial de 2026, depois de vencer sua vizinha França em uma partida emocionante (6 a 4).

O Grupo 3 do primeiro nível conta ainda com as seleções da Croácia e da República Tcheca, que se enfrentam no mesmo horário.











