Yamal defende Mbappé apesar da guerra pela Bola de Ouro

Lamine Yamal, astro do Barcelona, renovou seu desejo de conquistar a Bola de Ouro de 2026, mas falou especialmente sobre a situação de Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid.

Os jornalistas ainda têm até o dia 28 de setembro deste ano para depositar seus votos no prêmio da Bola de Ouro.

Ao mesmo tempo, os candidatos a receber este prestigioso prêmio individual começaram suas campanhas, e à frente deles estão dois jogadores que marcam forte presença na mídia: Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

No momento em que jogadores como Ousmane Dembélé e Rodri mantêm uma postura mais discreta, Yamal e Mbappé não hesitam em aparecer com frequência em entrevistas à imprensa, e não escondem seu desejo de conquistar a Bola de Ouro de 2026, apresentando diversos argumentos a seu favor. A situação chegou a tal ponto que muitos torcedores começaram a sentir certo incômodo com isso.

O site Foot Mercato publicou as declarações de Yamal, durante uma entrevista que ele concedeu recentemente à emissora de rádio e televisão espanhola, na qual abordou as críticas que ele e o jogador francês recebem por causa das muitas entrevistas em que falam sobre seu desejo de conquistar a Bola de Ouro.

Yamal disse: "Se eu e Mbappé não falássemos, as pessoas se perguntariam por que não estamos falando".

E continuou: "Pedem que sejamos sinceros, mas, quando somos, recebemos críticas. Eu disse com clareza o que penso, e não me arrependo do que fiz".

O internacional espanhol considera que as críticas dirigidas a ele e a Kylian Mbappé "não têm fundamento". E, em vez de diminuir seu rival, ou pelo menos se distanciar dele, Lamine Yamal fez questão de defendê-lo.