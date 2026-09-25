Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super CupGetty Images Sport
Traduzido por

Yamal defende Mbappé apesar da guerra pela Bola de Ouro

Bola de Ouro
La Liga
Real Madrid
Barcelona
K. Mbappe
L. Yamal
Espanha
França

Yamal faz declaração surpreendente sobre Kylian Mbappé

Lamine Yamal, astro do Barcelona, renovou seu desejo de conquistar a Bola de Ouro de 2026, mas falou especialmente sobre a situação de Kylian Mbappé, jogador do Real Madrid.

Os jornalistas ainda têm até o dia 28 de setembro deste ano para depositar seus votos no prêmio da Bola de Ouro. 

Ao mesmo tempo, os candidatos a receber este prestigioso prêmio individual começaram suas campanhas, e à frente deles estão dois jogadores que marcam forte presença na mídia: Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

No momento em que jogadores como Ousmane Dembélé e Rodri mantêm uma postura mais discreta, Yamal e Mbappé não hesitam em aparecer com frequência em entrevistas à imprensa, e não escondem seu desejo de conquistar a Bola de Ouro de 2026, apresentando diversos argumentos a seu favor. A situação chegou a tal ponto que muitos torcedores começaram a sentir certo incômodo com isso.

O site Foot Mercato publicou as declarações de Yamal, durante uma entrevista que ele concedeu recentemente à emissora de rádio e televisão espanhola, na qual abordou as críticas que ele e o jogador francês recebem por causa das muitas entrevistas em que falam sobre seu desejo de conquistar a Bola de Ouro.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Getafe crest
Getafe
GET
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL

Yamal disse: "Se eu e Mbappé não falássemos, as pessoas se perguntariam por que não estamos falando".

E continuou: "Pedem que sejamos sinceros, mas, quando somos, recebemos críticas. Eu disse com clareza o que penso, e não me arrependo do que fiz".

O internacional espanhol considera que as críticas dirigidas a ele e a Kylian Mbappé "não têm fundamento". E, em vez de diminuir seu rival, ou pelo menos se distanciar dele, Lamine Yamal fez questão de defendê-lo.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google