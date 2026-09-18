Yamal critica os critérios da Bola de Ouro e cita Messi e Ronaldo

Dias após a exibição dos trechos promocionais, foi ao ar a entrevista completa do jovem craque Lamine Yamal no programa "Universo Valdano", da "Movistar Plus". E enquanto os primeiros vazamentos se concentraram em sua fala sobre a Bola de Ouro, a versão final trouxe sua visão detalhada e polêmica sobre a crise dos prêmios individuais nos dias atuais.

Yamal começou sua fala com uma crítica direta à maneira como são avaliados atualmente os vencedores da "Bola de Ouro", explicando, segundo informou o jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Esse prêmio é avaliado de uma forma completamente diferente agora. Quando Messi e Cristiano estavam em atividade, todos sabiam que eles eram os melhores do mundo e, portanto, o prêmio se restringia aos dois".

E acrescentou: "O problema hoje é que as pessoas passaram a avaliar coisas que não têm nada a ver com a Bola de Ouro, como dizer, por exemplo, que o prêmio deve ir para um jogador do Paris Saint-Germain porque ele venceu a Liga dos Campeões. Quando você vence a Liga dos Campeões, dão o troféu ao time como o melhor coletivo, e isso é o mérito deles, mas o prêmio individual é uma coisa completamente diferente; ele deve ser dado ao melhor do mundo e ponto final. Não ser concedido a um jogador só porque marcou 80 gols, porque quem marca 80 gols recebe o prêmio de artilheiro. São coisas diferentes que as pessoas não entendem, pois o melhor é aquele que você se diverte assistindo como comentarista durante a partida e vê que ele é diferente de todos os outros. E quando o prêmio voltar a ser de fato para o melhor, e não para quem marca mais ou conquista mais títulos, ele recuperará seu valor verdadeiro".

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O jovem craque passou a falar sobre a realidade do futebol moderno e os motivos que o levam a deixar o campo com raiva em algumas ocasiões, afirmando: "A forma como cresci no futebol dependia de assistir às partidas inteiras, do primeiro ao nonagésimo minuto. Eu não abria os aplicativos para saber quantos gols esse jogador marcou ou quantas assistências fez, mas sim todos aproveitavam o jogo, então você observava um armador que talvez não marcasse 20 gols, mas que representava um prazer fantástico, como Mesut Özil, de quem eu gostava muito".

E acrescentou: "Acho que a geração atual entra nas partidas pelos aplicativos para dizer: 'O Lamine marcou dois gols e deu duas assistências, então ele fez uma grande partida'. Enquanto comigo acontece em muitas partidas de eu sentir que fiz uma apresentação divertida sem marcar, e vou dormir muito feliz porque sei que o futebol não é apenas marcar um gol, mas sim toda a construção, desde a saída de bola do goleiro".

E Yamal acrescentou, explicando os bastidores de suas discussões familiares após as partidas: "Chego em casa com raiva algumas vezes, então minha mãe sempre me pergunta se estou com raiva por não ter marcado, e eu respondo que nunca ficaria com raiva por esse motivo; marcar é apenas um número nas estatísticas, enquanto a raiva de verdade me toma se eu não toco na bola e não me divirto jogando, isso é o que mais me irrita".

E no aspecto tático dentro de campo, o jogador do Barcelona revelou a natureza do entrosamento com seus companheiros, dizendo: "Nos treinos eu sempre converso com o Fermín, que é um jogador que prefere se movimentar nos espaços, ou com o Eric e o Joel; eu digo a eles que prefiro que me ultrapassem por dentro, porque, se fizerem isso, ou ficam livres ou se retiram da posição de cobertura e não me atrapalham, e assim saem da jogada. Tentamos discutir esses detalhes sempre, pois as coisas mais simples no futebol são as mais eficazes; quando um jogador corre em direção ao espaço e as defesas param, há um segundo em que ele estará livre de marcação, e é exatamente esse segundo que devemos treinar e ajustar com precisão".