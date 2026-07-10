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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Yamal contra De Bruyne... A escalação oficial para o confronto entre Espanha e Bélgica

Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Copa do Mundo
Espanha
Bélgica
EUA

O caminho para a semifinal começa aqui

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, anunciou a escalação de sua equipe, que se prepara para enfrentar a Bélgica nesta sexta-feira à noite, em Los Angeles, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Espanha conseguiu chegar a esta fase após liderar o Grupo 8 com 7 pontos, com um empate contra Cabo Verde (0 a 0) e vitórias sobre a Arábia Saudita (4 a 0) e o Uruguai (1 a 0).

A Espanha venceu a Áustria (3 a 0) nas oitavas de final, antes de superar a Portugal nas quartas de final por 1 a 0.

Já a Bélgica liderou o Grupo 7 com 5 pontos, após empatar com o Egito (1 a 1) e com o Irã (0 a 0), antes de vencer a Nova Zelândia (5 a 1).

Nas oitavas de final, conseguiu superar o Senegal (3 a 2) após a prorrogação, antes de conquistar uma vitória esmagadora sobre os Estados Unidos por 4 a 1 nas quartas de final.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Bélgica crest
Bélgica
BÉL

A Bélgica busca voltar às semifinais da Copa do Mundo pela terceira vez em sua história, depois de ter ficado em quarto lugar na edição de 1986 no México e conquistado a medalha de bronze na edição de 2018 na Rússia.

O mesmo vale para a Espanha, que também busca voltar às semifinais pela terceira vez em sua história, depois de ter ficado em quarto lugar na Copa do Mundo de 1950 no Brasil e conquistado o título na África do Sul em 2010.

A seguir, a escalação da Espanha:

Goleiros: Unai Simón

Defesa: Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella

Meio-campo: Fabián Ruiz, Álex Baena, Rodri

Ataque: Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

Além disso, Rudi García, técnico da Bélgica, anunciou a escalação de sua equipe, que ficou da seguinte forma:

Goleiro: Thibaut Courtois

Defesa: Brandon Michel – Maxime De Kuiper – Timothy Castagne – Nathan Ngoy

Meio-campo: Kevin De Bruyne, Yuri Tielemans, Nicolas Raskin

Ataque: Leandro Trossard, Jérémie Doku, Charles De Ketelaere

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