Yaisle aproxima estrela da Argélia da Premier League

O alemão Matthias Jaissle, ex-treinador do Al-Ahli, da Arábia Saudita, começou a se mover cedo para reforçar o elenco de seu novo clube, depois de ter seu nome associado a uma tentativa de contratação do internacional argelino Anis Hadj, ponta do Feyenoord, da Holanda, durante a atual janela de transferências de verão.

Jaissle havia deixado o Al-Ahli poucos dias atrás, após apresentar seu pedido de demissão, devido ao fracasso da diretoria em atender suas exigências financeiras relacionadas ao novo contrato, optando pela separação a uma temporada do fim de sua jornada.

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Segundo o jornalista Mohammed Al-Bekairi, Jaissle busca atrair vários jogadores cuja contratação já havia solicitado durante seu comando no Al-Ahli, mas o comitê executivo do clube, ao lado do diretor esportivo português Pedro, recusaram-se a concretizar essas transferências na ocasião.

Al-Bekairi explicou que Anis Hadj está no topo da lista de nomes com os quais Jaissle deseja trabalhar, o que pode abrir caminho para a transferência do ponta argelino ao Campeonato Inglês pela porta do Newcastle United, caso as negociações tenham êxito no próximo período.

Anis Hadj é considerado um dos mais destacados talentos argelinos em ascensão na Europa, tendo chamado a atenção com suas atuações pelo Feyenoord, o que o tornou alvo do interesse de mais de um clube, antes de Jaissle entrar novamente em cena, na tentativa de executar ideias técnicas que não conseguiu aplicar durante sua passagem pelo Al-Ahli, da Arábia Saudita.