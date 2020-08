Xodó de Tite, Diego Carlos 'apaga' má fase com golaço e título da supremacia do Sevilla

O zagueiro foi de quase vilão a herói na conquista do hexacampeonato da Liga Europa do time espanhol

O zagueiro brasileiro Diego Carlos, do , que vem sendo observado por Tite para as próximas convocações da seleção brasileira, foi do inferno ao céu na final da contra a Inter de Milão. Logo no início cometeu o pênalti que abriu o placar a favor dos italianos e depois se redimiu fazendo o gol do título.

Revelado pelo Desportivo , Diego Carlos foi para o , onde teve grande destaque nas categorias de base. Sem atuar pela equipe profissional do Tricolor paulista, o zagueiro saiu do Brasil para ir a . Na Europa, o grande momento veio o , que acabou o levando ao Sevilla.

Nesta Liga Europa, porém, o zagueiro vinha tendo um destaque que gostaria. Em três jogos seguidos, na fase decisiva – nas quartas de final contra o , na semi contra o e na final contra a – o zagueiro cometeu pênaltis.

Contra os italianos, levar um gol logo no começo da decisão poderia ter sido fatal, mas a equipe da Andaluzia conseguiu o empate em seguida. Depois veio a virada, e um novo empate da Inter. Mas a sorte do brasileiro, que poderia ter sido um grande vilão da final mudou.

Foto: Sevilla FC

Levando a pior de Lukaku quase o jogo inteiro, o belga acabou sendo imprescindível para a redenção do brasileiro. Aos 30 minutos do primeiro tempo ele acertou uma bicicleta após cobrança de falta e, com uma ajudinha do camisa 9 da Inter, que desviou, fez o gol do sexto título do Sevilla na competição.

Nos minutos finais da partida, com a vantagem espanhola por 3 a 2, Diego foi substituído, dando lugar a meio campista Gudelj. Das arquibancadas do RheinEnergieStadion, palco da grande decisão, a apreensão do brasileiro era nítida. Ainda havia tempo para um novo empate da Inter, que poderia fazer o Sevilla perder o título, e tudo teria começado com a falta cometida por ele, dentro da área, antes de o relógio marcar cinco minutos no primeiro tempo.

No fim, tudo deu certo. A Inter não empatou e o Sevilla conquistou seu hexacampeonato, se mantendo imbatível em finais de Liga Europa. E o gol do o zagueiro não só foi dedicado ao filho, que ainda não nasceu, mas também compensou seu erro da melhor maneira possível, foi o que deu o título aos espanhóis e mandou a má fase recente para longe, indo de quase vilão a herói da decisão.