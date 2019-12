Comissão técnica de Tite vai avaliar ano de 2019 e abrir novas observações: Diego Carlos na mira

Em campo, Brasil terminou o ano com vitória sobre a Coreia do Sul, mas comando técnico seguirá trabalhando de olho nas Eliminatórias

Em campo, a seleção brasileira fechou o ano com a vitória por 3 a 0 sobre a , em Abu Dhabi, no mês de novembro. Mas fora das quatro linhas, a equipe do técnico Tite seguirá trabalhando. Nesta semana, a comissão técnica da Canarinho vai se reunir para fazer uma avaliação da temporada e definir uma lista de nomes a serem observados até o início das Eliminatórias.

A ideia é abrir ainda mais o leque de jogadores observados detectando quem vem se destacando como o zagueiro Diego Carlos, do . O jogador de 26 anos entrou no radar e deve ser visto de perto por membros da equipe de Tite.



(Foto: Getty Images)

No setor ofensivo, Joelinton também deve ser bem observado, seguido de Douglas Luiz e Wesley, que foram convocados para a última data FIFA do ano.

Além disso, Tite espera poder contar com jogadores que atuam no futebol brasileiro, pelo menos para as Eliminatórias, considerado o foco principal da equipe Canarinho no próximo ano. Vale ressaltar que, em junho, será disputada novamente a , em comemoração ao centenário da Conmebol.