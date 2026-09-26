Xavi revela por que Zirkzee tem preferência sobre Weghorst

Xavi deixou claro por que Joshua Zirkzee tem preferência sobre Wout Weghorst na seleção da Holanda. O técnico vê no atacante um centroavante que se encaixa melhor na maneira como ele quer que a Oranje jogue.

O atacante do Manchester United, Zirkzee, foi convocado como substituto de Brian Brobbey, que ficou fora. “Acho que ele tem as qualidades para se adaptar ao nosso estilo. Pode ser importante para nós, é um bom jogador”, declarou Xavi durante a coletiva de imprensa antes do duelo com a Sérvia.

Pouco depois, o técnico foi questionado de forma explícita sobre a disputa por posição no ataque, na qual também foi citado o nome de Weghorst, que vive boa fase nas últimas semanas pelo FC Twente. Xavi deixou pouca margem para dúvidas sobre sua preferência: “Acho que Zirkzee se encaixa melhor no nosso estilo.”

Para Xavi, o principal é o que um centroavante precisa conseguir executar dentro de seu sistema. “Nosso centroavante tem que entender nosso sistema e nossas ideias. Gosto dele e acho que ele pode nos ajudar”, afirmou o técnico sobre Zirkzee.

Segundo Xavi, a escolha pelo atacante está alinhada com a nova forma de jogar que ele tenta implementar na seleção holandesa. “Os jogadores entenderam perfeitamente como queremos atacar e defender. Temos que continuar assim dentro desta estrutura”, disse ele sobre a evolução de sua equipe.

Micky van de Ven, que também participou da coletiva, percebe que houve mudanças táticas importantes. “Queremos pressionar alto e jogar com uma linha alta, isso é uma mudança bem grande”, contou o defensor, que afirma que os jogadores estão entendendo cada vez melhor o que lhes é pedido.

Xavi espera novamente contra a Sérvia que sua equipe atue a partir dos mesmos princípios, independentemente da formação do adversário. “Normalmente, a Sérvia joga com quatro atrás, talvez amanhã jogue com cinco. Mas a nossa maneira de jogar não muda. Queremos ter a bola e recuperá-la rapidamente, tomar a iniciativa. Isso é o mais importante.”