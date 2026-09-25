Xavi revela o que mais lhe agradou na Holanda diante da Alemanha e aponta a arma da nova era

O começo não foi perfeito, mas trouxe indícios promissores para Xavi Hernández em sua primeira aparição à frente da comissão técnica da seleção da Holanda, depois que a Laranja arrancou um empate emocionante diante da Alemanha pelo placar de 1 a 1, após estar em desvantagem até os minutos finais, na estreia de sua trajetória na Liga das Nações da Europa.

O treinador espanhol manifestou grande satisfação com a atuação de seus jogadores, ressaltando que a Holanda foi a equipe superior na partida, especialmente durante o segundo tempo.

Xavi disse durante a coletiva de imprensa após o confronto disputado no estádio Johan Cruijff Arena, em Amsterdã: "Estou satisfeito porque jogamos muito bem. Sinceramente, acho que fomos melhores que a Alemanha".

A Alemanha saiu na frente no primeiro tempo, depois que a Holanda sofreu com certa tensão e com a incapacidade de impor seu estilo, antes de reagir após o intervalo e intensificar a pressão em busca do empate.

Xavi admitiu que sua equipe não se apresentou da forma desejada durante os primeiros 45 minutos, explicando: "Talvez estivéssemos um pouco tensos no primeiro tempo, mas a forma como jogamos no segundo tempo foi a correta".

O treinador espanhol elogiou a reação de seus jogadores após ficarem atrás no placar, considerando que o que apresentaram após o intervalo reflete a personalidade e a ambição que ele quer consolidar dentro da seleção.

E disse: "Mostramos personalidade, ambição, vontade de vencer e boa dose de entusiasmo. E o que mais me agradou, com certeza, foi a personalidade dos jogadores no segundo tempo, quando estávamos atrás no placar, além de sua postura e mentalidade".









A Holanda conseguiu alcançar o empate durante os acréscimos, com um gol marcado por Cody Gakpo, saindo com um ponto do confronto de estreia no início da era Xavi.

Xavi afirmou que o controle da bola, a pressão intensa e a recuperação da posse representam elementos fundamentais no estilo da Holanda para a próxima etapa.

E explicou: "Pressionamos com força, recuperamos a bola e assumimos a iniciativa", ressaltando que a atuação do segundo tempo deve se transformar em um parâmetro permanente para a equipe.

E acrescentou: "Este é o caminho, e este deve ser o parâmetro para a equipe holandesa".

O treinador espanhol destacou que não se surpreendeu com o que seus jogadores apresentaram na partida, ressaltando que os traços dessa personalidade já haviam aparecido durante os treinos.

E disse: "Já mostramos isso nos treinos, e a forma de treinar é a forma de jogar".

Xavi espera construir a partir desse empate na próxima partida, quando a Holanda enfrentar a Sérvia no domingo, no segundo teste do treinador espanhol com a seleção holandesa.











