Xavi deu uma mensagem reveladora na entrevista coletiva da seleção holandesa, na noite de sábado, sobre a ausência de Memphis Depay.

Xavi chamou Joshua Zirkzee para a convocação como substituto do lesionado Brian Brobbey. Ao ser perguntado por que não escolheu Memphis, Xavi manteve a resposta surpreendentemente curta. “Ele sabe. Em novembro haverá uma nova lista”, disse o técnico da seleção, que com isso parece deixar a porta escancarada para um retorno do maior artilheiro da história da seleção holandesa.

De qualquer forma, Xavi não quis revelar muita coisa durante a coletiva sobre suas escolhas para o jogo contra a Sérvia. Ele só divulga a escalação aos jogadores pouco antes do apito inicial. “Eu gosto disso, porque assim todo mundo fica focado. Não sei se está certo, mas esse é o meu jeito. Eu mesmo nunca gostei de saber que não ia jogar.”

Esse método vai na contramão do que o próprio Xavi viveu no passado sob o comando de Louis van Gaal. “Eu não gostava disso e, por isso, faço diferente. Van de Ven gosta? Então talvez eu precise conversar com ele”, brincou, quando lhe contaram que Micky van de Ven prefere ter clareza logo cedo.

O técnico da seleção destacou que está satisfeito com a forma como seus jogadores assimilaram suas ideias contra a Alemanha (1 a 1). “Aprendi muito com meus jogadores. Eles estão muito abertos à nossa filosofia. O lado humano está muito presente, eles são realmente uma família”, contou Xavi sobre seu primeiro período com o grupo.

Van de Ven, que também participou do encontro com a imprensa, reconhece esse cenário e vê que a nova abordagem na seleção holandesa está sendo bem recebida. “O treinador tem suas próprias ideias, isso precisa de um tempo. Tenho a sensação de que isso está sendo bem aceito por todos, e contra a Alemanha muitas coisas deram certo.”

Para o duelo com a Sérvia, porém, Xavi terá de lidar com a ausência de Lutsharel Geertruida. “Ele sentiu algo durante o treino, então vai voltar para o PSV”, contou o técnico da seleção, que além disso confirmou que Jurriën Timber está, sim, disponível.

Além disso, Xavi não vê motivo para dar descanso extra aos jogadores por causa do calendário apertado. “É um fator, faz parte. Estamos monitorando os jogadores, isso faz parte do processo. Os jogadores não precisam de descanso extra, eles estão prontos.”