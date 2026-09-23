Xavi explica por que Weghorst não é necessário contra a Alemanha

Xavi prefere não falar sobre os jogadores que não convocou para esta Data Fifa, como fica claro em entrevista à Ziggo Sport. O técnico da seleção da Holanda decidiu, entre outros, não chamar Wout Weghorst.

O repórter do canal pago observa que a seleção holandesa costuma trabalhar com um plano B. Xavi, porém, não vê utilidade nisso e explica por que não precisa de Weghorst neste momento.

"Nós temos outros planos. Há atacantes importantes na lista. Prefiro não falar sobre os jogadores que não estão na lista", enfatizou o treinador espanhol um dia antes do confronto com a Alemanha na Liga das Nações.

"E para os outros jogadores que não estão na lista, a lista estará aberta novamente em novembro", disse Xavi, deixando a porta entreaberta para o futuro de nomes como Weghorst.

Xavi já havia dito, em um momento com a imprensa na segunda-feira, que Weghorst ainda não foi descartado. "A porta está aberta para todos, então também para ele", afirmou o técnico da seleção ao atacante do FC Twente.

Weghorst, por sua vez, jamais recusará a seleção da Holanda, como disse na semana passada à RTV Oost. "É o maior orgulho representar o seu país. Sei que tive o meu valor. Se agora eles escolhem fazer isso de outra maneira, é direito deles. Estarei sempre disponível para a seleção holandesa."

O centroavante de grande estatura soma 53 partidas pela seleção da Holanda (14 gols). Weghorst disputou, entre outras competições, duas Copas do Mundo e uma Eurocopa.