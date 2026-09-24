Com Mexx Meerdink e Ruben van Bommel, a seleção da Holanda teve dois estreantes em campo nesta quinta-feira. Ambos causaram excelente impressão contra a Alemanha, também no técnico Xavi Hernández.

Meerdink entrou no lugar do lesionado Brian Brobbey no primeiro tempo, enquanto Van Bommel foi acionado nos minutos finais. O atacante do PSV deu uma assistência espetacular para Cody Gakpo nos acréscimos, e a Holanda arrancou um empate por 1 a 1.

Sobre a assistência de Van Bommel, Xavi foi claro. “Isso mostra caráter. Foi o primeiro jogo dele hoje pela seleção da Holanda, e ele fez a diferença. Cody também, claro”, disse o treinador espanhol da seleção, enquanto revia mais uma vez as imagens do 1 a 1.

“É disso que precisamos. Este é um jogador de elite”, afirmou Xavi, em tom elogioso sobre Van Bommel. “Estou muito feliz pelo Ruben. Nós acreditamos nele, e ele mostrou isso. Ele também merecia, porque tem uma personalidade fantástica.”

Na visão de Xavi, essa personalidade não está apenas no cruzamento primoroso com o lado de fora do pé, mas também na jogada que antecedeu o lance: a interceptação da bola. “Ele recuperou a bola. Depois veio o grande cruzamento.”

Xavi também está extremamente satisfeito com o outro estreante, Meerdink. “Ele foi muito bem. É chato para o Brian (Brobbey, red.), porque ele duelou duro com os defensores alemães. Mas o Mexx também foi muito bem.”

“Ele trabalhou duro pela equipe, se sacrificou. Pressionou muito o goleiro, então agora deve estar exausto. Mas estou muito feliz por eles”, concluiu Xavi.