Jeremie Frimpong foi deixado fora da lista de relacionados pelo técnico Xavi para o duelo da Holanda com a Sérvia, pela Liga das Nações, neste domingo. Isso fica claro na súmula divulgada pela UEFA.
A convocação da seleção holandesa conta com 24 jogadores, enquanto as regras da UEFA determinam que as listas de relacionados para as partidas podem ter no máximo 23 atletas. Por isso, Frimpong ficará na tribuna neste domingo, em Belgrado.
Gjivai Zechiël também não entrará em campo pela Holanda na Liga das Nações. O meio-campista do Feyenoord foi deslocado para a seleção sub-21 da Holanda, que disputou uma importante partida das Eliminatórias da Euro contra a Noruega. Zechiël voltará a se juntar à Holanda após o jogo fora de casa contra a Sérvia.
Joshua Zirkzee, por outro lado, faz parte da lista de 23 jogadores da seleção holandesa. O atacante do Manchester United foi convocado na sexta-feira por Xavi como substituto do lesionado Brian Brobbey.
Contra a Alemanha (1 a 1), a lista da Holanda ainda tinha 25 jogadores, porque Lutsharel Geertruida ainda não havia deixado o grupo por lesão. Jurriën Timber e Kenneth Taylor ficaram na tribuna na quinta-feira, na Johan Cruijff ArenA, mas podem atuar normalmente neste domingo.
Mexx Meerdink e Ruben van Bommel estrearam pela Holanda no confronto com a Alemanha. Van Bommel deu a assistência para Cody Gakpo nos acréscimos, no gol que garantiu um ponto para a Holanda.
Xavi deixou claro na entrevista coletiva de sábado que vai fazer rodízio. Com isso, Joey Veerman pode esperar uma vaga entre os titulares contra a Sérvia, após uma boa entrada diante da Alemanha.