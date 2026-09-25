Em um momento em que Joshua Zirkzee enfrentava um futuro incerto no Manchester United, a lesão que atingiu Brian Brobbey acabou concedendo ao atacante holandês uma nova chance de aparecer com a seleção de seu país, depois que Xavi decidiu convocá-lo para substituir o atacante do Sunderland.

Xavi escolheu Zirkzee para a lista da seleção holandesa, depois que o atacante do Manchester United disputou quatro partidas desde o início da temporada, para ocupar o lugar de Brobbey, que deixou a concentração da seleção após sofrer uma lesão no músculo posterior da coxa durante o empate por 1 a 1 contra a Alemanha.

Brobbey havia sido obrigado a deixar o campo no primeiro tempo, depois de sentir dores musculares, apesar de seu desempenho notável no período recente, quando marcou três gols na partida anterior contra o Manchester City, que terminou com a derrota do Sunderland.









Após o empate contra a Alemanha, que teve o gol da Holanda marcado por Cody Gakpo nos acréscimos, a seleção holandesa se prepara para enfrentar a Sérvia no próximo domingo, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

A convocação de Zirkzee chega em um momento extremamente importante para o atacante holandês, que estava perto de deixar o Manchester United, dando a ele, por meio de Xavi, uma nova oportunidade de recuperar o brilho e provar sua capacidade de voltar aos holofotes.



