'Xavi convoca imediatamente este internacional extra para a seleção da Holanda'

Wout Weghorst será novamente convocado para a seleção da Holanda. Essa é a conclusão tirada de forma categórica pelos analistas da NOS após o empate por 1 a 1 com a Alemanha, no qual Brian Brobbey saiu lesionado. O técnico Xavi Hernández confirma que vai adicionar um novo centroavante ao seu grupo.
Brobbey se lesionou logo no início da partida, quando arrancou para recuperar a bola, e depois precisou deixar o campo. Ao que tudo indica, trata-se de uma lesão no tendão da coxa. Mexx Meerdink teve uma estreia meritória saindo do banco pela Holanda contra os alemães.
Xavi não deixou dúvidas sobre seus planos após a partida. “Vamos convocar alguém”, confirmou o técnico. “Só ainda não sei quem. Vamos decidir isso agora.”
Na NOS, um nome foi citado quase imediatamente: Weghorst. “Acho que, quando Brobbey se lesionou, alguém saiu de carro de Enschede”, brincou Rafael van der Vaart, após o que o apresentador Sjoerd van Ramshorst citou diretamente o nome do atacante: “Wout Weghorst.”
Ronald de Boer também praticamente não vê outra escolha lógica para Xavi. “Não há muitas outras opções, então acho que Wout é uma opção real”, disse o ex-internacional, que também apontou o desempenho do atacante no FC Twente: “Ele está em boa forma. No Twente, ele vem indo muito bem.”
Memphis Depay também foi mencionado, mas De Boer espera que Xavi prefira Weghorst neste momento. “Acho que, neste momento, ele escolheria Wout antes de Memphis. Essa é a minha sensação.”