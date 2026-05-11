Xabi Alonso surge de repente como principal candidato a um grande clube

Xabi Alonso poderá voltar a assumir funções como técnico na próxima temporada. O espanhol de 44 anos está sem clube desde sua saída conturbada do Real Madrid, mas atualmente mantém “conversas positivas” com o Chelsea.

Essa notícia foi divulgada, entre outros, pelo jornalista britânico Ben Jacobs, geralmente confiável. Ele afirma até mesmo que Alonso é atualmente o principal candidato para substituir Liam Rosenior, que foi demitido do Chelsea após apenas quatro meses.

Segundo Jacobs, as primeiras conversas entre Alonso e o Chelsea foram positivas. O espanhol estaria receptivo a uma mudança para a Premier League, embora ele mencione que “ainda nada foi decidido”.

Alonso ainda enfrenta concorrência de vários nomes, embora o do técnico do Bournemouth, Andoni Iraola, pareça ser o único sério. Francesco Farioli também teria sido considerado, mas deseja permanecer no FC Porto.

Filipe Luís também é um nome que circula, embora os londrinos provavelmente queiram colocá-lo no Strasbourg, clube irmão do Chelsea. Ambos os clubes são de propriedade da BlueCo, um consórcio liderado por Todd Boehly e Behdad Eghbali. Na prática, o clube francês funciona como um “clube de formação” para jovens talentos do Chelsea.

O Chelsea passa atualmente por uma grande crise esportiva, embora a equipe ainda tenha chances de conquistar um título nesta temporada. No próximo sábado está marcada a final da FA Cup, contra o Manchester City.