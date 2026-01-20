Wrexham x Leicester City: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Championship 2025/26

O confronto no Racecourse Ground oferece a ambas as equipes uma chance de avançar e subir na tabela.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Wrexham x Leicester City, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Wrexham x Leicester City

Wrexham e Leicester City se enfrentam nesta terça-feira (20), no Racecourse Ground, na Inglaterra, pela 28ª rodada da Championship 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da Xsports e do Disney+ (veja a programação completa).

Horário de início de Wrexham x Leicester City

As equipes entram em campo a partir das 17h (horário de Brasília).

Contexto da partida

A sequência de cinco vitórias consecutivas do Wrexham em todas as competições foi interrompida por uma derrota apertada de 2 a 1 para o Norwich City, um revés que freou seu momento, mas pouco fez para minar suas ambições de playoff. O time de Phil Parkinson continua firme na disputa, ocupando o 10º lugar na Championship e ficando a apenas alguns pontos dos seis primeiros. Os Dragões Vermelhos basearam sua campanha na resiliência e nas margens estreitas, com 10 empates, o maior número na divisão ao lado do Preston, destacando sua capacidade de se manterem competitivos mesmo quando as vitórias se mostraram difíceis. Essa habilidade de garantir resultados fez com que permanecessem próximos da disputa pela promoção, e seu desempenho em casa, em particular, tem sido uma plataforma para otimismo.

O Leicester, por outro lado, continua lutando com a inconsistência após seu retorno imediato da Premier League. Os Foxes conseguiram apenas três vitórias em suas últimas oito partidas na liga, uma sequência que estagnou o progresso e intensificou as críticas sobre o treinador Marti Cifuentes. A derrota por 2 a 1 no derby da semana passada contra o Coventry foi especialmente dolorosa, já que o Leicester cedeu uma vantagem inicial antes de sofrer um gol dramático no final que aumentou as frustrações e levantou mais questões sobre sua resiliência defensiva. Com a pressão aumentando, Cifuentes estará procurando uma resposta para estabilizar a campanha e restaurar a confiança. No entanto, a história oferece alguma garantia: o Leicester está invicto em seus últimos sete encontros com o Wrexham, um recorde que proporciona confiança enquanto se preparam para outro teste crucial na luta pelos playoffs.

Desfalques e estatísticas

O Wrexham entra no confronto com várias ausências importantes, já que Aaron James, Andy Cannon e o goleiro Danny Ward estão todos fora devido a lesões. As perdas deixam Phil Parkinson sem cobertura defensiva e equilíbrio no meio-campo, forçando-o a depender fortemente da profundidade do elenco em um estágio crucial da temporada.

O Leicester também está lidando com contratempos significativos. Aaron Ramsey, emprestado do Burnley, continua afastado após sofrer uma lesão no tendão durante o período festivo, privando os Foxes de energia e criatividade no meio-campo. Harry Souttar, por sua vez, está indisponível devido a um problema no tendão de Aquiles, continuando um período frustrante desde sua transferência do Stoke City em janeiro de 2023, onde fez apenas 16 aparições. Com as opções defensivas já estendidas, Marti Cifuentes deve reorganizar sua linha defensiva mais uma vez, adicionando mais pressão enquanto o Leicester tenta retornar à consistência.

Notícias dos times e escalações

Desempenho recente

Histórico dos confrontos diretos

WRE Um LEI 0 1 Empate 0 Leicester 1 - 1 Wrexham 1 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificações