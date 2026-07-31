Wout Weghorst se envolve em confusão logo após o apito final

Wout Weghorst estava visivelmente irritado após o empate por 2 a 2 do FC Twente contra o Ferencváros na fase preliminar da Liga Europa. O atacante, entre outras coisas, se desentendeu com um jogador do adversário húngaro.

Weghorst foi até o árbitro Viktor Kopievsky logo após o apito final, junto com Ramiz Zerrouki, para tirar satisfações. "O árbitro realmente não acertou tudo. Poderia ter dado mais um minuto, e um escanteio aqui e ali. Mas hoje não foi culpa do árbitro", disse o comentarista Mark van Rijswijk, da ESPN.

Em seguida, Weghorst se recusou a apertar a mão do zagueiro belga Toon Raemaekers. O jogador do Ferencváros não gostou disso e deu um toque no peito de Weghorst com a mão.

Mariano Gómez, companheiro de equipe de Raemaekers, chegou correndo para se envolver na confusão. "A discussão continua por mais um tempo", lamentou Van Rijswijk ao ver as imagens após a partida.

Weghorst já havia ficado furioso durante o duelo europeu. Isso aconteceu quando, pouco antes do fim, um cruzamento de Ruud Nijstad deu completamente errado com o placar em 2 a 2. "Esses são os momentos em que precisamos manter a calma. Temos que simplesmente reconhecer o momento", disse o atacante, frustrado.

"No fim das contas, é simplesmente emoção, e você fica bravo quando uma bola dessas chega", explicou Weghorst sobre sua irritação nos minutos finais. "Esse é um momento que você destaca agora. Mas houve muitos momentos assim. No fim das contas, isso é futebol."

O empate por 2 a 2 foi insuficiente para o Twente, que na semana passada perdeu por 2 a 1. Os Tukkers agora caem para a Conference League.